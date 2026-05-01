Amoebic Meningoencephalitics: അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം ബാധിച്ച് വീണ്ടും മരണം; ആലപ്പുഴയിൽ നഴ്സ് മരിച്ചു

Amoebic Meningoencephalitics: അമ്പലപ്പുഴ വടക്ക് പഞ്ചായത്ത് നീർക്കുന്നം കളത്തിൽ വിജയന്റെയും അമ്പിളിയുടെയും മകളായ ആര്യമോളാണ് (26) മരിച്ചത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : May 1, 2026, 10:49 PM IST
Astrology News: ത്രി​ഗ്രഹിക്കൊപ്പം മംഗളാദിത്യ രാജയോഗവും ബുധാദിത്യ രാജയോഗവും; നിങ്ങളുടെ തലവര മാറും, ഭാ​ഗ്യം തിളങ്ങും രാശികൾ!
7
Trigrahi Yog 2026
Astrology News: ത്രി​ഗ്രഹിക്കൊപ്പം മംഗളാദിത്യ രാജയോഗവും ബുധാദിത്യ രാജയോഗവും; നിങ്ങളുടെ തലവര മാറും, ഭാ​ഗ്യം തിളങ്ങും രാശികൾ!
Gold Rate Kerala Today: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വർധനവ്; ഇന്ന് കൂടിയത് ഇത്രയും..!
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വർധനവ്; ഇന്ന് കൂടിയത് ഇത്രയും..!
Horoscope Today: ഈ രാശിക്കാരെ സമ്പത്തും പ്രശസ്തിയും തേടിയെത്തും; ഇന്നത്തെ സമ്പൂർണ രാശിഫലം അറിയാം
12
Horoscope
Horoscope Today: ഈ രാശിക്കാരെ സമ്പത്തും പ്രശസ്തിയും തേടിയെത്തും; ഇന്നത്തെ സമ്പൂർണ രാശിഫലം അറിയാം
Kerala KN-621 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയത് നിങ്ങളാണോ? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം
5
Karunya Plus Lottery
Kerala KN-621 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയത് നിങ്ങളാണോ? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം
ആലപ്പുഴ: അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം ബാധിച്ച് വീണ്ടും മരണം. അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം ബാധിച്ച് നഴ്സ് മരിച്ചു. അമ്പലപ്പുഴ വടക്ക് പഞ്ചായത്ത് നീർക്കുന്നം കളത്തിൽ വിജയന്റെയും അമ്പിളിയുടെയും മകളായ ആര്യമോളാണ് (26) മരിച്ചത്. ആര്യ ബെംഗളൂരുവിലായിരുന്നു ജോലി ചെയ്തിരുന്നത്. എന്നാൽ, വിദേശത്ത് ജോലിക്ക് പോകാനായി ബെംഗളൂരുവിലെ ജോലി രാജിവെച്ച് രണ്ടു മാസം മുൻപാണ് നാട്ടിലെത്തിയത്. ഒരു മാസം മുൻപ് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടതോടെ ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ചികിത്സ തേടിയിരുന്നു.

പിന്നീട് ഡിസ്ചാർജായി വന്ന ശേഷം വീണ്ടും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു. തുടർന്ന്, പരുമലയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ഒരാഴ്ചയോളം ചികിത്സയിൽ കഴിഞ്ഞു. രോഗം കൂടിയതോടെ യുവതിയെ പിന്നീട് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇവിടെ വെന്റിലേറ്ററിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന ആര്യ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെയാണ് മരിച്ചത്. സംസ്കാരം വീട്ടുവളപ്പിൽ നടന്നു. 

