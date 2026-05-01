Amoebic Meningoencephalitics: അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം ബാധിച്ച് വീണ്ടും മരണം; ആലപ്പുഴയിൽ നഴ്സ് മരിച്ചു

ആലപ്പുഴ: അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം ബാധിച്ച് വീണ്ടും മരണം. അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം ബാധിച്ച് നഴ്സ് മരിച്ചു. അമ്പലപ്പുഴ വടക്ക് പഞ്ചായത്ത് നീർക്കുന്നം കളത്തിൽ വിജയന്റെയും അമ്പിളിയുടെയും മകളായ ആര്യമോളാണ് (26) മരിച്ചത്. ആര്യ ബെംഗളൂരുവിലായിരുന്നു ജോലി ചെയ്തിരുന്നത്. എന്നാൽ, വിദേശത്ത് ജോലിക്ക് പോകാനായി ബെംഗളൂരുവിലെ ജോലി രാജിവെച്ച് രണ്ടു മാസം മുൻപാണ് നാട്ടിലെത്തിയത്. ഒരു മാസം മുൻപ് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടതോടെ ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ചികിത്സ തേടിയിരുന്നു.
പിന്നീട് ഡിസ്ചാർജായി വന്ന ശേഷം വീണ്ടും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു. തുടർന്ന്, പരുമലയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ഒരാഴ്ചയോളം ചികിത്സയിൽ കഴിഞ്ഞു. രോഗം കൂടിയതോടെ യുവതിയെ പിന്നീട് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇവിടെ വെന്റിലേറ്ററിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന ആര്യ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെയാണ് മരിച്ചത്. സംസ്കാരം വീട്ടുവളപ്പിൽ നടന്നു.
