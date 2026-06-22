/പാലക്കാട് വീണ്ടും ഡെങ്കി മരണം; അങ്കണവാടി ജീവനക്കാരി മരിച്ചു, പനിബാധിതരുടെ എണ്ണവും ഉയരുന്നു

സംസ്ഥാനത്ത് ഡെങ്കിപ്പനി ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലായിരുന്ന അങ്കണവാടി ജീവനകാരി മരിച്ചു. പാലക്കാട് ചിറ്റൂർ പെരുമാട്ടി പള്ളിച്ചാർത്ത്ക്കുളമ്പ് സ്വദേശിനി ഗീത (45) യാണ് മരിച്ചത്. ചിറ്റൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് ഗീതയുടെ മരണം. ഈ വർഷം പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ മാത്രം ആറ് ഡെങ്കിപ്പനി മരണമാണ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഈ മാസം മാത്രം നാല് പേരും കഴിഞ്ഞ മാസം 2 പേരും ജില്ലയിൽ ഡെങ്കിപ്പനി ബാധിച്ചു മരിച്ചിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം സംസ്ഥാനത്ത് 75 പേർക്ക് ഡെങ്കിപ്പനി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നലെ 13 ഷിഗെല്ല രോഗബാധ കൂടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. കൂടാതെ 13 പേർക്ക് എലിപ്പനി ബാധിച്ചു. എലിപ്പനി ബാധിച്ച ഒരാൾക്ക് മരണം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നലെ മാത്രം പനി ബാധിതരായി 13,187 പേർ ചികിത്സ തേടിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ 11 മുതൽ 20 വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ മാത്രം പനിക്ക് ചികിത്സ തേടിയത് 10,982 പേരാണ്.
ഡെങ്കിപ്പനി ബാധിതരുടെയും ഡെങ്കി സംശയിക്കുന്നവരുടെയും പട്ടികയിലും വലിയ വർധനയുണ്ട്. ഈ കാലയളവിൽ 126 പേർക്ക് ഡെങ്കി സ്ഥിരീകരിച്ചപ്പോൾ ഡെങ്കി സംശയിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം 296 ആണ്. ജില്ലയിലെ പത്തിലധികം പ്രദേശങ്ങളിൽ ഡെങ്കി വ്യാപനം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. വൈറൽ പനി ബാധിതരുടെ എണ്ണം 128 ആയി. ഈ കാലയളവിൽ 8 ഷിഗെല്ല കേസുകളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ചിക്കുൻ ഗുനിയ കേസും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നന്തൻകോടാണ് ഒരാൾക്ക് ചിക്കുൻഗുനിയ ബാധിച്ചത്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.