Rahul Mamkootathil: ഹോട്ടലിൽ കൊണ്ടുപോയി ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ചു; രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ പരാതി നൽകി മറ്റൊരു പെൺകുട്ടി

പാലക്കാട് എംഎൽഎ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ ലൈംഗിക പീഡന പരാതി നൽകി ബംഗളൂരു സ്വദേശിനി. 

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Dec 2, 2025, 03:41 PM IST
  • വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകി ലൈംഗീകമായി പീഡിപ്പിച്ചതായി എഐസിസിക്കും, കെപിസിസിക്കുമാണ് യുവതി പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

തിരുവനന്തപുരം: പാലക്കാട് എംഎൽഎ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ ലൈംഗിക പീഡന പരാതി നൽകി ബംഗളൂരു സ്വദേശിനി. വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകി ലൈംഗീകമായി പീഡിപ്പിച്ചതായി  എഐസിസിക്കും, കെപിസിസിക്കുമാണ് യുവതി പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 

