Sexual Assault Allegation on Rapper Vedan: വേടനെതിരെ വീണ്ടും ലൈം​ഗികാതിക്രമ പരാതി; മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പരാതി നൽകി യുവതികൾ

റാപ്പർ വേടനെതിരെ വീണ്ടും ലൈം​ഗികപീഡന പരാതി. രണ്ട് യുവതികളാണ് ഇത്തവണ വേടനെതിരെ ലൈം​ഗികാതിക്രമ പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇരുവരും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് പരാതി നൽകിയതായാണ് വിവരം. മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ലഭിച്ച പരാതികൾ ഡിജിപിക്ക് ഇന്ന് കൈമാറിയേക്കും. 

Written by - Karthika V | Last Updated : Aug 18, 2025, 11:46 AM IST
  • രണ്ട് യുവതികളാണ് ഇത്തവണ വേടനെതിരെ ലൈം​ഗികാതിക്രമ പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
  • ഇരുവരും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് പരാതി നൽകിയതായാണ് വിവരം.

Rapper VedanSexual assaultSexual Assault Caseറാപ്പർ വേടൻറാപ്പർ വേടനെതിരെ ലൈം​ഗികാതിക്രമ പരാതി

