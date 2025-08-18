റാപ്പർ വേടനെതിരെ വീണ്ടും ലൈംഗികപീഡന പരാതി. രണ്ട് യുവതികളാണ് ഇത്തവണ വേടനെതിരെ ലൈംഗികാതിക്രമ പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇരുവരും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് പരാതി നൽകിയതായാണ് വിവരം. മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ലഭിച്ച പരാതികൾ ഡിജിപിക്ക് ഇന്ന് കൈമാറിയേക്കും.
റാപ്പർ വേടനെതിരെ വീണ്ടും ലൈംഗികപീഡന പരാതി. രണ്ട് യുവതികളാണ് ഇത്തവണ വേടനെതിരെ ലൈംഗികാതിക്രമ പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇരുവരും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് പരാതി നൽകിയതായാണ് വിവരം. മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ലഭിച്ച പരാതികൾ ഡിജിപിക്ക് ഇന്ന് കൈമാറിയേക്കും.
റാപ്പർ വേടനെതിരെ വീണ്ടും ലൈംഗികപീഡന പരാതി. രണ്ട് യുവതികളാണ് ഇത്തവണ വേടനെതിരെ ലൈംഗികാതിക്രമ പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇരുവരും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് പരാതി നൽകിയതായാണ് വിവരം. മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ലഭിച്ച പരാതികൾ ഡിജിപിക്ക് ഇന്ന് കൈമാറിയേക്കും.