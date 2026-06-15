/Shigella Death: സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും ഷിഗല്ല മരണം; ചികിത്സയിലായിരുന്ന ഏഴ് വയസുകാരൻ മരിച്ചു

കോഴിക്കോട്: സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും ഷിഗല്ല മരണം. കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന ഏഴ് വയസുകാരൻ മരിച്ചു. മലപ്പുറം പൂക്കോട്ടൂർ സ്വദേശിയാണ് മരിച്ചത്. അതേസമയം, പയ്യോളിയിൽ വീണ്ടും ഷിഗല്ല രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു.
ഒമ്പത് വയസുകാരനാണ് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. തുറവൂർ പഞ്ചായത്തിലെ പതിമൂന്നാം വാർഡിലാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്നാണ് വിവരം. സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് കുട്ടിക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.
നിലവിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച കുട്ടിയുടെ ബന്ധുവായ മൂന്നര വയസുകാരന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഷിഗല്ല ബാധിച്ചതായി സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. മൂന്നര വയസുകാരൻ ചികിത്സ പൂർത്തിയാക്കി ആശുപത്രിവിട്ടു. ജൂൺ മാസത്തിൽ ഇതുവരെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ 12 പേർക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.
കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ നിപ, ഷിഗല്ല, കോളറ രോഗബാധകൾ പടരുന്നത് ആശങ്കയായിരിക്കുകയാണ്. ജില്ലയിൽ ഷിഗല്ല രോഗബാധ വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പൊതുജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്ന് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
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