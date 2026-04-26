English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Snake Bite: ഇടുക്കിയിൽ പാമ്പുകടിയേറ്റ് വീട്ടമ്മ മരിച്ചു; സംസ്ഥാനത്ത് പാമ്പുകടിയേറ്റ് ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ ഏഴ് മരണം

Snake Bite Idukki: വീടിന് സമീപത്ത് പറമ്പിൽ നിന്ന് മാങ്ങ പെറുക്കുന്നതിനിടയിലാണ് വിശാലാക്ഷിക്ക് പാമ്പുകടിയേറ്റത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Apr 26, 2026, 10:01 PM IST
  • ഇടുക്കി കാഞ്ഞാർ സ്വദേശിനി വിശാലാക്ഷി (75) ആണ് മരിച്ചത്
  • ഉടൻ തന്നെ തൊടുപുഴയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല

ഇടുക്കി: സംസ്ഥാനത്ത് പാമ്പുകടിയേറ്റുള്ള മരണങ്ങൾ തുടരുന്നത് ജനങ്ങളെ ആശങ്കയിലാഴ്ത്തുന്നു. ഇടുക്കി കാഞ്ഞാർ സ്വദേശിനിയായ 75 കാരി വിശാലാക്ഷിയാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിലായി മരിച്ചത്. വീടിന് സമീപത്ത് മാങ്ങ പെറുക്കുന്നതിനിടയിലാണ് വിശാലാക്ഷിക്ക് പാമ്പുകടിയേറ്റത്. ഉടൻ തന്നെ തൊടുപുഴയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല.

Add Zee News as a Preferred Source

പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി മൃതദേഹം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുനൽകും. ഇന്ന് രാവിലെ തളിപ്പറമ്പ് പട്ടുവം സ്വദേശിനിയായ 65 വയസ്സുകാരി നബീസയും പാമ്പുകടിയേറ്റ് മരണപ്പെട്ടിരുന്നു. വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് നബീസയ്ക്ക് പാമ്പുകടിയേറ്റതെങ്കിലും വീട്ടുകാർക്ക് ആദ്യം അത് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല.

അവശനിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ നബീസയെ തളിപ്പറമ്പിലെ ആശുപത്രിയിലും പിന്നീട് പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലും എത്തിച്ചു. ആശുപത്രിയിലെത്തുമ്പോൾ കണ്ണുകൾ തുറക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലും ശ്വാസതടസ്സവുമുണ്ടായിരുന്ന നബീസയെ വെന്റിലേറ്ററിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നെങ്കിലും ഇന്ന് പുലർച്ചയോടെ മരണം സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു.

ശംഖുവരയൻ പാമ്പാണ് ഇവരെ കടിച്ചതെന്നാണ് ലക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രാഥമിക നിഗമനം. ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ സംസ്ഥാനത്ത് പാമ്പുകടിയേറ്റ് മരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം ഏഴായി ഉയർന്നു. ഇതിനിടെ ഇന്ന് മൂന്ന് പേർക്ക് കൂടി പാമ്പുകടിയേറ്റു. കൊല്ലം രാമൻകുളങ്ങര സ്വദേശി സുദേവനെ പരിസരം വൃത്തിയാക്കുന്നതിനിടെ ചുരുട്ടമണ്ഡലി കടിച്ചു.

എറണാകുളം ചെറായിലെ റിസോർട്ടിലെത്തിയ കോയമ്പത്തൂർ സ്വദേശിനി ശർമിളയ്ക്കും കാൽവിരലിൽ പാമ്പുകടിയേറ്റിട്ടുണ്ട്. ഇരുവരും ചികിത്സയിലാണെന്നും നില തൃപ്തികരമാണെന്നും ഡോക്ടർമാർ അറിയിച്ചു. പത്തനംതിട്ട മല്ലപ്പള്ളി മുരണി സ്വദേശി രതീഷിനും ഇന്ന് പാമ്പുകടിയേറ്റു.

ഇദ്ദേഹത്തെ വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പാമ്പുകടി കേസുകൾ വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പൊതുജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശമുണ്ട്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Snake BiteIdukkiIdukki Snake BiteDeath

Trending News