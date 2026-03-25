  • U Pratibha-Irshad Controversy: ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ച് ഇര്‍ഷാദ് ചക്കാലശ്ശേരി; അം​ഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല, നിയമനടപടിയുമായി മുന്നോട്ടെന്ന് യു പ്രതിഭ

U Pratibha-Irshad Controversy: ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ച് ഇര്‍ഷാദ് ചക്കാലശ്ശേരി; അം​ഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല, നിയമനടപടിയുമായി മുന്നോട്ടെന്ന് യു പ്രതിഭ

നിയമനടപടിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ തന്നെയാണ് യു പ്രതിഭയുടെ തീരുമാനം. പോലീസിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനിലും പരാതി നല്‍കുമെന്ന് അവർ വ്യക്തമാക്കി.

Written by - Karthika V | Last Updated : Mar 25, 2026, 05:40 PM IST
  • സ്ത്രീ വിരുദ്ധ പരാമര്‍ശം നടത്തിയിട്ടില്ല.
  • തന്‍റെ പ്രസ്താവനയെ അത്തരത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയാണുണ്ടായതെന്ന് ഇർഷാദ് പറഞ്ഞു.

Read Also

  1. CM Pinarayi Vijayan: 'രാഷ്ട്രീയമായി നേരിടാനാകുന്നില്ല, യുഡിഎഫ് നടത്തുന്നത് വ്യക്തിഹത്യ'; യു പ്രതിഭയ്ക്കെതിരായ സ്ത്രീവിരുദ്ധ പരാമർശത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി

Trending Photos

Gold Price Today March 24: രാവിലെ കുറഞ്ഞു, ഉച്ചയ്ക്ക് കൂടി... ചാഞ്ചാടി സ്വർണം, വർധിച്ചത് ഇത്ര!
7
Gold rate today
Gold Price Today March 24: രാവിലെ കുറഞ്ഞു, ഉച്ചയ്ക്ക് കൂടി... ചാഞ്ചാടി സ്വർണം, വർധിച്ചത് ഇത്ര!
Gold Rate Kerala Today: വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് കുതിച്ച് സ്വർണ്ണവില; ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് ഇന്ന് എത്ര?
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് കുതിച്ച് സ്വർണ്ണവില; ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് ഇന്ന് എത്ര?
Gold Rate Today March 24: സ്വർണവില വീണ്ടും താഴേക്ക്; ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് ഇത്ര, വിപണി വില അറിയാം
7
Gold rate today
Gold Rate Today March 24: സ്വർണവില വീണ്ടും താഴേക്ക്; ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് ഇത്ര, വിപണി വില അറിയാം
Kerala DL-45 Lottery Result Today: ധനലക്ഷ്മി കോടികൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് ആർക്ക്? ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Kerala DL-45 Lottery Result Today: ധനലക്ഷ്മി കോടികൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് ആർക്ക്? ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
U Pratibha-Irshad Controversy: ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ച് ഇര്‍ഷാദ് ചക്കാലശ്ശേരി; അം​ഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല, നിയമനടപടിയുമായി മുന്നോട്ടെന്ന് യു പ്രതിഭ

ആലപ്പുഴ: കായംകുളത്തെ എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി യു പ്രതിഭയ്ക്കെതിരായ സ്ത്രീവിരുദ്ധ പരാമര്‍ശത്തിൽ ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ച് യുഡിഎഫ് നേതാവ് ഇര്‍ഷാദ് ചക്കാലശ്ശേരി. സ്ത്രീ വിരുദ്ധ പരാമര്‍ശം നടത്തിയിട്ടില്ല. തന്‍റെ പ്രസ്താവനയെ അത്തരത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയാണുണ്ടായതെന്ന് ഇർഷാദ് പറഞ്ഞു. തന്‍റെ പരാമര്‍ശം വേദന ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിൽ നിർവ്യാജം ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണെന്നും ഇര്‍ഷാദ് വ്യക്തമാക്കി.

തൻ്റെ പ്രസം​ഗം പൂർണമായി കേൾക്കുന്ന ഒരാളും താൻ അത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രസ്താവന നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയില്ല. കഴി‌ഞ്ഞ 10 വർഷത്തെ എൽഡിഎഫിന്റെ ചെയ്തികളെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രം അടർത്തിയെടുത്താണ് വാർത്തയുണ്ടാക്കി പ്രചരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും ഇർഷാദ് ആരോപിച്ചു.

Also Read: U Prathibha: ലീ​ഗ് നേതാവിന്റെ സ്ത്രീ വിരുദ്ധ പരാമർശം; ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷന് പരാതി നൽകുമെന്ന് യു പ്രതിഭ

അതേസമയം ഖേദം അം​ഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് യു പ്രതിഭ പ്രതികരിച്ചു. പരാമർശം ആദ്യം കേട്ടപ്പോൾ ഞെട്ടിപ്പോയെന്നും ഇപ്പോഴും അതിൽ വേദനയുണ്ടെന്നും പ്രതിഭ പറഞ്ഞു. കണ്‍വെന്‍ഷനില്‍ ആരും ലീഗ് നേതാവിനെ തിരുത്തിയില്ല. വിവാദമായപ്പോള്‍ ആണ് ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചത്. വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ വിതുമ്പിക്കൊമ്ടാണ് പ്രതിഭ പ്രതികരിച്ചത്. 

 യു പ്രതിഭ പറഞ്ഞു. വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ കരഞ്ഞുകൊണ്ടായിരുന്നു യു പ്രതിഭയുടെ പ്രതികരണം. ഖേദം അംഗീകരിക്കാന്‍ കഴിയില്ല. പൊലീസിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനിലും പരാതി നല്‍കും. ഇടതുപക്ഷത്തിനുള്ള പൊതു സ്വീകാര്യത കണ്ടാവാം ഇത്തരത്തില്‍ അശ്ലീലം പറയുന്നത്. സ്ത്രീകളുടെ ധാർമികതയെ ചോദ്യം ചെയ്ത്‌ തകർത്തു കളയാമെന്നാണ് ചിലർ കരുതുന്നത് എന്നും യു പ്രതിഭ പറഞ്ഞു. ഇടതുപക്ഷത്തിനുള്ള പൊതു സ്വീകാര്യത കണ്ടാവാം യുഡിഎഫ് നേതാവ് ഇത്തരത്തില്‍ അശ്ലീലം പരാമർശം നടത്തിയത്. സ്ത്രീകളുടെ ധാർമികതയെ ചോദ്യം ചെയ്ത്‌ തകർത്തു കളയാമെന്നാണ് ചിലർ കരുതുന്നതെന്നും യു പ്രതിഭ പറഞ്ഞു. 

സംഭവത്തിൽ നിയമനടപടിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതിഭ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പോലീസിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനിലും പരാതി നല്‍കും.

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

