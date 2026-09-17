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അനധികൃത മദ്യശേഖര കേസ്: ആന്റോ അഗസ്റ്റിൻ റിമാൻഡിൽ, വ്യാജമദ്യമെന്ന് എക്സൈസ്

രാത്രി ഏഴരയോടെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ ആന്റോയെ 14 ദിവസത്തേക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ കോടതി നാളെ വിധി പറയും.

Written ByKarthika V
Published: Sep 17, 2026, 10:11 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 10:40 PM IST
അനധികൃത മദ്യശേഖര കേസ്: ആന്റോ അഗസ്റ്റിൻ റിമാൻഡിൽ, വ്യാജമദ്യമെന്ന് എക്സൈസ്
Image Credit: Anto Augustine | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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