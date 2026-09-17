/അനധികൃത മദ്യശേഖര കേസ്: ആന്റോ അഗസ്റ്റിൻ റിമാൻഡിൽ, വ്യാജമദ്യമെന്ന് എക്സൈസ്

കൽപ്പറ്റ: അനധികൃതമായി മദ്യം കൈവശം വെച്ച കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ റിപ്പോർട്ടർ ടിവി എംഡി ആന്റോ അഗസ്റ്റിനെ 14 ദിവസത്തേക്ക് കോടതി റിമാൻഡ് ചെയ്തു. ഇയാളെ മാനന്തവാടി ജില്ലാ ജയിലിലേക്ക് മാറ്റും. രാത്രി ഏഴരയോടെയാണ് പ്രതിയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയത്. ആന്റോയുടെ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ കോടതി നാളെ വിധി പറയും.
പിടിച്ചെടുത്തതിൽ 12.75 ലിറ്റർ വ്യാജമദ്യമാണെന്നാണ് എക്സൈസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം. കേസിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം നടന്നുവരികയാണെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
മദ്യം കണ്ടെടുത്ത വീട് ആന്റോ അഗസ്റ്റിന്റെ പേരിലുള്ളത് തന്നെയാണെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയെ ധരിപ്പിച്ചു. വീടിന്റെ 2025-ലെ നികുതി അടച്ച രേഖകൾ പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി. അതേസമയം, പ്രതിഭാഗം ഹാജരാക്കിയ രേഖകൾ 2025-ന് മുൻപുള്ളതാണെന്നും വ്യാജമദ്യം കണ്ടെത്തിയതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി. റിമാൻഡ് ചെയ്ത ആന്റോയെ മാനന്തവാടി ജില്ലാ ജയിലിലേക്ക് മാറ്റും.
വയനാട് വാഴവറ്റയിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അനധികൃത മദ്യശേഖരം കണ്ടെത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ആന്റോ അഗസ്റ്റിനെതിരെ എക്സൈസ് നടപടി സ്വീകരിച്ചത്. എക്സൈസ് അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ ബൈജുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം കൊച്ചിയിലെ ഓഫീസിലെത്തിയാണ് ആന്റോയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
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