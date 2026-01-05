തിരുവനന്തപുരം: തൊണ്ടിമുതൽ തിരിമറി കേസിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട മുൻമന്ത്രി ആന്റണി രാജുവിനെ അയോഗ്യനാക്കി വിജ്ഞാപനമിറക്കി. ഇതോടെ ആന്റണി രാജുവിന് എംഎൽഎ സ്ഥാനം നഷ്ടമായിരിക്കുകയാണ്.യോഗയോഗ് രണ്ട് വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ ഏതെങ്കിലും കോടതി ശിക്ഷിച്ചാൽ ജനപ്രതിനിധികൾ അയോഗ്യരാണെന്ന സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് പ്രകാരമാണ് ആന്റണി രാജുവിനെ അയോഗ്യനാക്കിയത്. കോടതി വിധി വിശദമായി പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് നിയമസഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അയോഗ്യത സംബന്ധിച്ച വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചത്.
നെടുമങ്ങാട് കോടതിയാണ് തൊണ്ടിമുതൽ തിരിമറി കേസിൽ ആന്റണി രാജുവിന് 3 വർഷത്തേക്ക് തടവ് ശിക്ഷ വിധിച്ചത്. കോടതി ശിക്ഷിച്ചതിനാൽ ജനപ്രാതിനിധ്യ നിയമപ്രകാരം സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് സ്വയം ഒഴിയാനുള്ള അവസരവും ജനപ്രതിനിധിക്ക് നഷ്ടമാകും. ഇത്തരത്തിൽ കോടതി ശിക്ഷയെത്തുടർന്ന് അയോഗ്യനാക്കപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലെ ആദ്യ ജനപ്രതിനിധിയാണ് ആന്റണി രാജു.
വരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ആന്റണി രാജുവിന് മത്സരിക്കാനും കഴിയില്ല. മേൽക്കോടതിയിൽ നിന്ന് ശിക്ഷാവിധിക്ക് സ്റ്റേ നേടിയാലും അയോഗ്യത നിലനിൽക്കും. തിരുവനന്തപുരം സെന്ട്രലിലെ എംഎല്എയായിരുന്നു ആന്റണി രാജു.
