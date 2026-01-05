English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Antony Raju: തൊണ്ടിമുതൽ കേസിൽ തടവുശിക്ഷ: ആന്റണി രാജുവിനെ അയോ​ഗ്യനാക്കി

Antony Raju: തൊണ്ടിമുതൽ കേസിൽ തടവുശിക്ഷ: ആന്റണി രാജുവിനെ അയോ​ഗ്യനാക്കി

തൊണ്ടിമുതൽ കേസിൽ 3 വർഷത്തെ തടവുശിക്ഷ വിധിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ആന്റണി രാജുവിനെ അയോ​ഗ്യനാക്കിയത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Jan 5, 2026, 07:19 PM IST
  • ആന്റണി രാജുവിന് എംഎൽഎ സ്ഥാനം നഷ്ടമായിരിക്കുകയാണ്.
  • രണ്ട് വർ‌ഷത്തിൽ കൂടുതൽ ഏതെങ്കിലും കോടതി ശിക്ഷിച്ചാൽ ജനപ്രതിനിധികൾ അയോ​ഗ്യരാണെന്ന സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് പ്രകാരമാണ് ആന്റണി രാജുവിനെ അയോ​ഗ്യനാക്കിയത്.

Antony Raju: തൊണ്ടിമുതൽ കേസിൽ തടവുശിക്ഷ: ആന്റണി രാജുവിനെ അയോ​ഗ്യനാക്കി

തിരുവനന്തപുരം: തൊണ്ടിമുതൽ തിരിമറി കേസിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട മുൻമന്ത്രി ആന്റണി രാജുവിനെ അയോഗ്യനാക്കി വിജ്ഞാപനമിറക്കി. ഇതോടെ ആന്റണി രാജുവിന് എംഎൽഎ സ്ഥാനം നഷ്ടമായിരിക്കുകയാണ്.യോ​ഗയോ​ഗ് രണ്ട് വർ‌ഷത്തിൽ കൂടുതൽ ഏതെങ്കിലും കോടതി ശിക്ഷിച്ചാൽ ജനപ്രതിനിധികൾ അയോ​ഗ്യരാണെന്ന സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് പ്രകാരമാണ് ആന്റണി രാജുവിനെ അയോ​ഗ്യനാക്കിയത്. കോടതി വിധി വിശദമായി പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് നിയമസഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അയോഗ്യത സംബന്ധിച്ച വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചത്. 

നെടുമങ്ങാട് കോടതിയാണ് തൊണ്ടിമുതൽ തിരിമറി കേസിൽ ആന്റണി രാജുവിന് 3 വർഷത്തേക്ക് തടവ് ശിക്ഷ വിധിച്ചത്. കോടതി ശിക്ഷിച്ചതിനാൽ ജനപ്രാതിനിധ്യ നിയമപ്രകാരം സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് സ്വയം ഒഴിയാനുള്ള അവസരവും ജനപ്രതിനിധിക്ക് നഷ്ടമാകും. ഇത്തരത്തിൽ കോടതി ശിക്ഷയെത്തുടർന്ന് അയോഗ്യനാക്കപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലെ ആദ്യ ജനപ്രതിനിധിയാണ് ആന്റണി രാജു. 

Also Read: Amoebic Meningoencephalitis: സംസ്ഥാനത്ത് അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം ബാധിച്ച് ഒരു മരണം കൂടി; മരിച്ചത് കോഴിക്കോട് സ്വദേശി

വരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ആന്റണി രാജുവിന് മത്സരിക്കാനും കഴിയില്ല. മേൽക്കോടതിയിൽ നിന്ന് ശിക്ഷാവിധിക്ക് സ്റ്റേ നേടിയാലും അയോഗ്യത നിലനിൽക്കും. തിരുവനന്തപുരം സെന്‍ട്രലിലെ എംഎല്‍എയായിരുന്നു ആന്‍റണി രാജു.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

Antony RajuEvidence Tampering Caseആന്റണി രാജു അയോഗ്യൻതൊണ്ടിമുതൽ കേസ്

