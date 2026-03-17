Antony Raju: 'ശിക്ഷാവിധി മരവിപ്പിച്ചില്ല, ആന്റണി രാജുവിന് മത്സരിക്കാനാകില്ല'; തൊണ്ടിമുതൽ കേസിൽ തിരിച്ചടി

കൊച്ചി: മുൻ മന്ത്രി ആന്റണി രാജുവിന് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ മത്സരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. തൊണ്ടിമുതലിൽ കൃത്രിമം കാണിച്ചെന്ന കേസിലെ ശിക്ഷാവിധി സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവശ്യം ഹൈക്കോടതി തള്ളിയതോടെയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ സാധിക്കാതെയായത്. ജസ്റ്റിസ് സി. ജയചന്ദ്രനാണ് ഈ ഹർജിയിൽ വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചത്.
വിചാരണ കോടതി ശിക്ഷിച്ചതോടെ എംഎൽഎ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് അദ്ദേഹം അയോഗ്യനാക്കപ്പെടുകയും തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നതിന് വിലക്ക് നേരിടുകയും ചെയ്യുകയാണ്. എന്നാൽ, തന്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി ബോധപൂർവം കെട്ടിച്ചമച്ചതാണ് ഈ കേസെന്നായിരുന്നു ആന്റണി രാജുവിന്റെ പ്രധാന വാദം.
ലഹരിമരുന്ന് കേസിലെ പ്രതിയായ വിദേശിയെ സഹായിക്കാനായി തൊണ്ടിമുതലായ അടിവസ്ത്രം വെട്ടിത്തയ്ച്ച് വലിപ്പം കുറച്ചുവെന്നാണ് ആന്റണി രാജുവിനെതിരെയുള്ള കേസ്. ഈ സംഭവത്തിൽ രണ്ടാം പ്രതിയായ അദ്ദേഹത്തിന് മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതി മൂന്ന് വർഷത്തെ തടവുശിക്ഷ വിധിച്ചിരുന്നു. ഈ വിധിക്കെതിരെ നൽകിയ അപ്പീൽ പരിഗണിച്ച സെഷൻസ് കോടതി ശിക്ഷാവിധി തടയാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല.
ഇതിനെത്തുടർന്നാണ് ആന്റണി രാജു ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. സെഷൻസ് കോടതി വിധി ശരിവെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഹൈക്കോടതി തീരുമാനം അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ തിരിച്ചടിയായിരിക്കുകയാണ്. ഇതോടെ ആന്റണി രാജുവിന് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാനാകാത്ത സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത്.
