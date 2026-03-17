English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Antony Raju: 'ശിക്ഷാവിധി മരവിപ്പിച്ചില്ല, ആന്റണി രാജുവിന് മത്സരിക്കാനാകില്ല'; തൊണ്ടിമുതൽ കേസിൽ തിരിച്ചടി

Antony Raju Evidence Tampering Case: തൊണ്ടിമുതൽ കേസിൽ ശിക്ഷാവിധി മരവിപ്പിക്കണമെന്ന ഹർജി ഹൈക്കോടതി തള്ളി.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Mar 17, 2026, 03:05 PM IST
Trending Photos

കൊച്ചി: മുൻ മന്ത്രി ആന്റണി രാജുവിന് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ മത്സരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. തൊണ്ടിമുതലിൽ കൃത്രിമം കാണിച്ചെന്ന കേസിലെ ശിക്ഷാവിധി സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവശ്യം ഹൈക്കോടതി തള്ളിയതോടെയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ സാധിക്കാതെയായത്. ജസ്റ്റിസ് സി. ജയചന്ദ്രനാണ് ഈ ഹർജിയിൽ വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചത്.

Add Zee News as a Preferred Source

വിചാരണ കോടതി ശിക്ഷിച്ചതോടെ എംഎൽഎ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് അദ്ദേഹം അയോഗ്യനാക്കപ്പെടുകയും തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നതിന് വിലക്ക് നേരിടുകയും ചെയ്യുകയാണ്. എന്നാൽ, തന്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി ബോധപൂർവം കെട്ടിച്ചമച്ചതാണ് ഈ കേസെന്നായിരുന്നു ആന്റണി രാജുവിന്റെ പ്രധാന വാദം.

ലഹരിമരുന്ന് കേസിലെ പ്രതിയായ വിദേശിയെ സഹായിക്കാനായി തൊണ്ടിമുതലായ അടിവസ്ത്രം വെട്ടിത്തയ്ച്ച് വലിപ്പം കുറച്ചുവെന്നാണ് ആന്റണി രാജുവിനെതിരെയുള്ള കേസ്. ഈ സംഭവത്തിൽ രണ്ടാം പ്രതിയായ അദ്ദേഹത്തിന് മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതി മൂന്ന് വർഷത്തെ തടവുശിക്ഷ വിധിച്ചിരുന്നു. ഈ വിധിക്കെതിരെ നൽകിയ അപ്പീൽ പരിഗണിച്ച സെഷൻസ് കോടതി ശിക്ഷാവിധി തടയാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല.

ഇതിനെത്തുടർന്നാണ് ആന്റണി രാജു ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. സെഷൻസ് കോടതി വിധി ശരിവെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഹൈക്കോടതി തീരുമാനം അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ തിരിച്ചടിയായിരിക്കുകയാണ്. ഇതോടെ ആന്റണി രാജുവിന് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാനാകാത്ത സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Antony RajuEvidence Tampering CaseKerala high CourtKerala Assembly Election 2026

Trending News