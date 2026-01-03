English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Antony Raju: 'കോടതിയിൽ നിരപരാധികളും ശിക്ഷിക്കപ്പെടാറുണ്ട്'; തൊണ്ടിമുതൽ കേസ് രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമെന്ന് ആന്റണി രാജു

കോടതിയിൽ നിരപരാധികളും ശിക്ഷിപ്പെടാറുണ്ട് എന്നായിരുന്നു ആന്റണി രാജുവിന്റെ പ്രതികരണം.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Jan 3, 2026, 03:51 PM IST
  • 2005ൽ പെട്ടെന്ന് തനിക്കെതിരെ കേസ് വരികയായിരുന്നു.
  • നിരപരാധികളും കോടതിയിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടാറുണ്ട്.
  • നിയമം അതിന്റെ വഴിക്ക് പോകട്ടെയെന്നും ആന്റണി രാജു പറഞ്ഞു.

Antony Raju: 'കോടതിയിൽ നിരപരാധികളും ശിക്ഷിക്കപ്പെടാറുണ്ട്'; തൊണ്ടിമുതൽ കേസ് രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമെന്ന് ആന്റണി രാജു

തിരുവനന്തപുരം: തൊണ്ടിമുതൽ കേസ് രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമെന്ന് ആന്റണി രാജു. ഉമ്മൻ ചാണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന സമയത്താണ് കേസ് നടപടികൾ വീണ്ടും തുടങ്ങിയത്. കോടതിയിൽ ഒരിക്കൽ പോലും ഹാജരാകാതിരുന്നിട്ടില്ല. 2005ൽ പെട്ടെന്ന് തനിക്കെതിരെ കേസ് വരികയായിരുന്നു. നിരപരാധികളും കോടതിയിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടാറുണ്ട്. നിയമം അതിന്റെ വഴിക്ക് പോകട്ടെയെന്നും ആന്റണി രാജു പറഞ്ഞു.  

തൊണ്ടിമുതൽ തിരിമറി കേസിൽ ആൻ്റണി രാജു കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ജീവപര്യന്തം വരെ ലഭിക്കാവുന്ന വകുപ്പുകളാണ് ആന്റണി രാജുവിനെതിരെ തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നെടുമങ്ങാട് ഒന്നാം ജുഡിഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയാണ് ആന്റണി രാജു കുറ്റക്കാരനെന്ന് വിധിച്ചത്. കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതി കെ.എസ്. ജോസും കുറ്റക്കാരനെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

കേസിൽ ​ഗൂഢാലോചനയും തെളിവ് നശിപ്പിക്കലും തെളിഞ്ഞു. 32 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് കേസിൽ വിധി പറയുന്നത്. മയക്കുമരുന്ന് കേസിലെ പ്രതിയ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ആന്റണി രാജു തൊണ്ടിമുതലിൽ കൃത്രിമം നടത്തിയെന്നതായിരുന്നു കേസ്. ആന്റണി രാജുവും കോടതി ക്ലർക്കായിരുന്ന ജോസുമായിരുന്നു കേസിലെ പ്രതികള്‍. 

