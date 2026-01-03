English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Antony Raju: തൊണ്ടിമുതൽ തിരിമറി കേസ്; ആന്റണി രാജുവിന് തടവുശിക്ഷ, തെളിവ് നശിപ്പിക്കലിന് 3 വർഷം തടവ്

Antony Raju: തൊണ്ടിമുതൽ തിരിമറി കേസ്; ആന്റണി രാജുവിന് തടവുശിക്ഷ, തെളിവ് നശിപ്പിക്കലിന് 3 വർഷം തടവ്

തെളിവ് നശിപ്പിക്കലിന് മൂന്ന് വർഷം തടവാണ് വിധിച്ചിരിക്കുന്നത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Jan 3, 2026, 05:30 PM IST
  • വ്യാജ രേഖ ചമയ്ക്കലിന് 2 വർഷം ശിക്ഷയും. ​
  • ഗൂഢാലോചനയ്ക്ക് 6 മാസം തടവും ശിക്ഷ വിധിച്ചു.

Antony Raju: തൊണ്ടിമുതൽ തിരിമറി കേസ്; ആന്റണി രാജുവിന് തടവുശിക്ഷ, തെളിവ് നശിപ്പിക്കലിന് 3 വർഷം തടവ്

തിരുവനന്തപുരം: തൊണ്ടിമുതൽ തിരിമണി കേസിൽ ആന്റണി രാജുവിന് തടവുശിക്ഷ. മൂന്ന് വർഷം തടവാണ് കോടതി വിധിച്ചിരിക്കുന്നത്. തെളിവ് നശിപ്പിക്കലിനാണ് 3 വർഷം തടവ്. വ്യാജ രേഖ ചമയ്ക്കലിന് 2 വർഷം ശിക്ഷയും. ​ഗൂഢാലോചനയ്ക്ക് 6 മാസം തടവും ശിക്ഷ വിധിച്ചു. 10,000 രൂപ പിഴയും ചുമത്തി. പ്രതികൾ കുറ്റക്കാരെന്ന് കണ്ടെത്തിയ നെടുമങ്ങാട് ഒന്നാം ജുഡിഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി തന്നെയാണ് ശിക്ഷ വിധിച്ചത്. കേസ് സി.ജെ.എം കോടതി പരിഗണിക്കണമെന്ന പ്രോസിക്യൂഷൻ ആവശ്യം കോടതി തള്ളിയിരുന്നു.

കേസിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടതോടെ ആന്റണി രാജുവിന് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാനായേക്കില്ല. സ്റ്റേ ലഭിച്ചാലും അയോ​ഗ്യത നിലനിൽക്കും. 

Also Read: Evidence Tampering Case: തൊണ്ടിമുതൽ കേസ്; ​ആന്റണി രാജു കുറ്റക്കാരൻ, ഗൂഢാലോചന തെളിഞ്ഞു

കേസിൽ‌ മുൻ മന്ത്രി ആന്റണി രാജുവും ഒന്നാം പ്രതി കെ.എസ് ജോസും കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കോടതി ഇന്ന് വിധിച്ചിരുന്നു. കേസിൽ ​ഗൂഢാലോചനയും തെളിവ് നശിപ്പിക്കലും തെളിഞ്ഞു. 32 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് കേസിൽ വിധി പറയുന്നത്. മയക്കുമരുന്ന് കേസിലെ പ്രതിയ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ആന്റണി രാജു തൊണ്ടിമുതലിൽ കൃത്രിമം നടത്തിയെന്നതായിരുന്നു കേസ്. ആന്റണി രാജുവും കോടതി ക്ലർക്കായിരുന്ന ജോസുമായിരുന്നു കേസിലെ പ്രതികള്‍. 

സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വിശ്വാസ വഞ്ചന, ഗൂഢാലോചന, വഞ്ചന, തെളിവ് നശിപ്പിക്കൽ, കള്ള തെളിവ് നിർമ്മിക്കൽ, പൊതുവായ ഉദ്ദേശത്തോടെ ഒത്തു ചേർന്ന് ഗുഢാലോചന നടത്തുക, പൊതു സേവകന്റെ നിയമ ലംഘനം, വ്യാജ രേഖ ചമക്കൽ തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് പ്രതികൾ കുറ്റക്കാരെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. 

1990 ഏപ്രില്‍ 4ന്  തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തില്‍ ലഹരിമരുന്ന് അടിവസ്ത്രത്തില്‍ ഒളിപ്പിച്ച് എത്തിയ ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ പൗരന്‍ ആന്‍ഡ്രൂ സാല്‍വദോറിനെ രക്ഷിക്കാന്‍ തൊണ്ടിമുതലായ അടിവസ്ത്രം മാറ്റിയെന്നാണ് കേസ്. അടിവസ്ത്രം ചെറുതാക്കി തയ്ച്ച് പ്രതിക്ക് പാകമാകാത്തവിധം ആന്റണി രാജു തിരികെയേൽപ്പിച്ചുവെന്നാണ് കേസ്. കേസില്‍ പ്രതിയായ വിദേശിയെ തിരുവനന്തപുരം സെഷന്‍സ് കോടതി 10 വര്‍ഷത്തേക്ക് ശിക്ഷിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീട് ഹൈക്കോടതി വിട്ടയയ്ക്കുകയായിരുന്നു.

