V Sivankutty: എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലെ അധ്യാപക നിയമനം; കെ ടെറ്റ് ഇല്ലാത്തവരെയും സ്ഥിരപ്പെടുത്താമെന്ന് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി

തിരുവനന്തപുരം: എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലെ അധ്യാപക നിയമനത്തില് സുപ്രധാന തീരുമാനവുമായി കേരള സര്ക്കാര്. ഭിന്നശേഷി സംവരണത്തിലും കെ ടെറ്റിലുമാണ് പുതിയ തീരുമാനം. ഭിന്നശേഷി സംവരണത്തിലെ സുപ്രീംകോടതി വിധി എല്ലാ മാനേജ്മെന്റുകള്ക്കും ബാധകമായിരിക്കുമെന്നും ഇതുസംബന്ധിച്ച് എജിയുടെ നിയമോപദേശം ലഭിച്ചുവെന്നും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി അറിയിച്ചു.
എൻഎസ്എസിന് ബാധകമായ വിധി മറ്റു മാനേജ്മെന്റുകള്ക്കും ബാധകമായിരിക്കുമെന്നും കെ ടെറ്റ് ഇല്ലാത്ത അധ്യാപകരെ സ്ഥിരപ്പെടുത്താനും മന്ത്രിസഭാ യോഗം തീരുമാനിച്ചതായും ശിവൻകുട്ടി പറഞ്ഞു. രണ്ടു വര്ഷത്തിനുള്ളിൽ കെ ടെറ്റ് നേടിയാൽ മതിയെന്നും കെ ടെറ്റ് ഇല്ലാത്തത് സ്ഥാനക്കയറ്റത്തെ ബാധിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുമെന്നും കെ ടെറ്റിൽ നിയമോപദേശം തേടുമെന്നും സുപ്രീം കോടതി വിധി അനുസരിച്ചായിരിക്കും അന്തിമ തീരുമാനമെന്നും ശിവൻകുട്ടി പറഞ്ഞു.
