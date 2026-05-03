English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • Kerala
  • Arjun Ayanki: അർജുൻ ആയങ്കി കരുതൽ തടങ്കലിൽ; പോലീസ് നീക്കം സുഹൃത്തിന്റെ വിവാഹത്തിനെത്തിയപ്പോൾ...

Arjun Ayanki: അർജുൻ ആയങ്കി കരുതൽ തടങ്കലിൽ; പോലീസ് നീക്കം സുഹൃത്തിന്റെ വിവാഹത്തിനെത്തിയപ്പോൾ...

കോതമം​ഗലം പോലീസാണ് അർജുൻ ആയങ്കിയെയും സംഘത്തെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്.   

Written by - Karthika V | Last Updated : May 3, 2026, 12:03 PM IST
  • കോതമംഗലം പോലീസാണ് അർജുൻ ആയങ്കിയെയും സുഹൃത്തുക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്.
  • മരട് അനീഷിന്റെ കൂട്ടാളികളും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തവരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

Read Also

  1. Iran - US War: യുഎസ് സേനയുടെ പിന്മാറ്റം, ഹോർമൂസിന്റെ യന്ത്രണത്തിന് പുതിയ സംവിധാനം; 14 ഇന സമാധാന നിർദ്ദേശങ്ങളുമായി ഇറാൻ, പരിശോധിക്കുകയാണെന്ന് ട്രംപ്

Trending Photos

Kerala KN-621 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയത് നിങ്ങളാണോ? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം
5
Karunya Plus Lottery
Kerala KN-621 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയത് നിങ്ങളാണോ? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം
May Lucky Zodiacs: മെയ് മാസത്തിൽ ലക്ഷ്മി നാരായണ ഭദ്രപാതമുൾപ്പെടെ 6 രാജയോഗങ്ങൾ; ഇവരെയിനി പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല
13
Rajayoga
May Lucky Zodiacs: മെയ് മാസത്തിൽ ലക്ഷ്മി നാരായണ ഭദ്രപാതമുൾപ്പെടെ 6 രാജയോഗങ്ങൾ; ഇവരെയിനി പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല
Navfal Yog 2026: ബുധ-ഗുരു സംയോഗത്തിലൂടെ നവഫല യോ​ഗം; ഉടൻ ലഭിക്കും ശുഭവാർത്തകൾ, നാല് രാശികളെ തേടിയെത്തും വൻ ഭാഗ്യങ്ങൾ!
6
Astrology
Navfal Yog 2026: ബുധ-ഗുരു സംയോഗത്തിലൂടെ നവഫല യോ​ഗം; ഉടൻ ലഭിക്കും ശുഭവാർത്തകൾ, നാല് രാശികളെ തേടിയെത്തും വൻ ഭാഗ്യങ്ങൾ!
Shukra Nakshathra Gochar: ശുക്രൻ പുണർതം നക്ഷത്രത്തിലേക്ക്; ഇവർക്ക് ലഭിക്കും ധനനേട്ടവും ഒപ്പം പ്രണയ സാഫല്യവും!
7
Venus transit
Shukra Nakshathra Gochar: ശുക്രൻ പുണർതം നക്ഷത്രത്തിലേക്ക്; ഇവർക്ക് ലഭിക്കും ധനനേട്ടവും ഒപ്പം പ്രണയ സാഫല്യവും!
Arjun Ayanki: അർജുൻ ആയങ്കി കരുതൽ തടങ്കലിൽ; പോലീസ് നീക്കം സുഹൃത്തിന്റെ വിവാഹത്തിനെത്തിയപ്പോൾ...

കൊച്ചി: നിരവധി കേസുകളിൽ പ്രതിയായ അർജുൻ ആയങ്കി കരുതൽ തടങ്കലിൽ. പുന്നേക്കാടുള്ള റിസോർട്ടിൽ സുഹൃത്തിൻ്റെ വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കാന എത്തിയപ്പോഴാണ് പോലീസ് അർജുൻ ആയങ്കിയെ കരുതൽ തടങ്കലിലാക്കിയത്. കോതമംഗലം പോലീസാണ് അർജുൻ ആയങ്കിയെയും സുഹൃത്തുക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. മരട് അനീഷിന്റെ കൂട്ടാളികളും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തവരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. 

Add Zee News as a Preferred Source

കോതമം​ഗലം സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ എന്തിനാണ് അർജുൻ ആയങ്കി എത്തിയതെന്ന് അന്വേഷിക്കുമെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു. ഡിവൈഎഫ്ഐ അഴിക്കോട് കപ്പക്കടവ് യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന അർജുൻ ആയങ്കിയെ ഡിവൈഎഫ്ഐ പുറത്താക്കിയിരുന്നു. ലഹരിക്കടത്ത് സംഘങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധത്തെത്തുടർന്നാണ് പുറത്താക്കിയത്. സിപിഐഎം- ലീഗ്, സിപിഐഎം- ബിജെപി സംഘർഷങ്ങളിൽ പ്രതിസ്ഥാനത്തുണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് അർജുൻ ആയങ്കി.

Also Read: Kurinji Church Clash: കുറിഞ്ഞി പള്ളിയിൽ സംഘർഷം: മൂന്ന് പേർക്ക് പരിക്ക്; പ്രദേശത്ത് കൂടുതൽ പോലീസ്

പിന്നീട് നവ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് സിപിഎം പ്രചാരണം നടത്തിയ അർജുൻ ഇതിനെ മറയാക്കി സ്വർണ്ണക്കടത്ത് ക്വട്ടേഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്കും തിരിഞ്ഞിരുന്നു. കടത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന സ്വർണ്ണം ക്യാരിയറെ സ്വാധീനിച്ചും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയും ആക്രമിച്ചുമൊക്കെ തട്ടിയെടുക്കുകയാണ് അർജുനും സംഘവും ചെയ്തിരുന്നത്. ഗൾഫിലും കേരളത്തിലുടനീളവും അർജുൻ ആയങ്കി നെറ്റ് വർക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നതായാണ് പോലീസിന്റെ കണ്ടെത്തൽ.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Arjun AyankiPreventive DetentionPreventive CustodyPolicegold smuggling

Trending News