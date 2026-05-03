Arjun Ayanki: അർജുൻ ആയങ്കി കരുതൽ തടങ്കലിൽ; പോലീസ് നീക്കം സുഹൃത്തിന്റെ വിവാഹത്തിനെത്തിയപ്പോൾ...

കൊച്ചി: നിരവധി കേസുകളിൽ പ്രതിയായ അർജുൻ ആയങ്കി കരുതൽ തടങ്കലിൽ. പുന്നേക്കാടുള്ള റിസോർട്ടിൽ സുഹൃത്തിൻ്റെ വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കാന എത്തിയപ്പോഴാണ് പോലീസ് അർജുൻ ആയങ്കിയെ കരുതൽ തടങ്കലിലാക്കിയത്. കോതമംഗലം പോലീസാണ് അർജുൻ ആയങ്കിയെയും സുഹൃത്തുക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. മരട് അനീഷിന്റെ കൂട്ടാളികളും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തവരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
കോതമംഗലം സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ എന്തിനാണ് അർജുൻ ആയങ്കി എത്തിയതെന്ന് അന്വേഷിക്കുമെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു. ഡിവൈഎഫ്ഐ അഴിക്കോട് കപ്പക്കടവ് യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന അർജുൻ ആയങ്കിയെ ഡിവൈഎഫ്ഐ പുറത്താക്കിയിരുന്നു. ലഹരിക്കടത്ത് സംഘങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധത്തെത്തുടർന്നാണ് പുറത്താക്കിയത്. സിപിഐഎം- ലീഗ്, സിപിഐഎം- ബിജെപി സംഘർഷങ്ങളിൽ പ്രതിസ്ഥാനത്തുണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് അർജുൻ ആയങ്കി.
പിന്നീട് നവ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് സിപിഎം പ്രചാരണം നടത്തിയ അർജുൻ ഇതിനെ മറയാക്കി സ്വർണ്ണക്കടത്ത് ക്വട്ടേഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്കും തിരിഞ്ഞിരുന്നു. കടത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന സ്വർണ്ണം ക്യാരിയറെ സ്വാധീനിച്ചും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയും ആക്രമിച്ചുമൊക്കെ തട്ടിയെടുക്കുകയാണ് അർജുനും സംഘവും ചെയ്തിരുന്നത്. ഗൾഫിലും കേരളത്തിലുടനീളവും അർജുൻ ആയങ്കി നെറ്റ് വർക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നതായാണ് പോലീസിന്റെ കണ്ടെത്തൽ.
