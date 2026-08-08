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Arjun Ayanki: അർജുൻ ആയങ്കി സംസ്ഥാനം വിട്ടോ? കണ്ടെത്താനാകാതെ പോലീസ്, തെരച്ചിൽ ഊർജിതം

ഒളിവിലിരിക്കെയാണ് അർജുൻ ആയങ്കി പോലീസിനെ വെല്ലുവിളിച്ചും മറ്റും ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റുകൾ ഇടുന്നത്.

Written ByKarthika V
Published: Aug 08, 2026, 07:07 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 07:44 AM IST
Arjun Ayanki: അർജുൻ ആയങ്കി സംസ്ഥാനം വിട്ടോ? കണ്ടെത്താനാകാതെ പോലീസ്, തെരച്ചിൽ ഊർജിതം
Image Credit: Arjun Ayanki | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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