/Arjun Ayanki: അർജുൻ ആയങ്കി സംസ്ഥാനം വിട്ടോ? കണ്ടെത്താനാകാതെ പോലീസ്, തെരച്ചിൽ ഊർജിതം

കൊച്ചി: അർജുൻ ആയങ്കിയെ കണ്ടെത്താനാകാതെ പോലീസ്. അർജുനായി വ്യാപക തെരച്ചിൽ നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതുവരെ ഇയാളെ പിടികൂടാൻ പോലീസിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല. പാലിയേക്കര ടോൾ പ്ലാസ കടന്ന അർജുൻ സംസ്ഥാനം വിട്ടിട്ടുണ്ടാകാമെന്നാണ് പോലീസ് സംശയിക്കുന്നത്. ഇതേത്തുടർന്ന് സമീപ ജില്ലകളിലും അതിർത്തി മേഖലകളിലും അന്വേഷണം ഊർജ്ജിതമാക്കി. ഒളിവിലിരിക്കെ അർജുൻ ആയങ്കിയുടെ ഫേസ്ബുക്കിൽ വരുന്ന പോസ്റ്റുകൾ ഇയാൾ തന്നെയാണോ ഇടുന്നത്, അതോ മറ്റാരെങ്കിലുമാണോ എന്ന കാര്യവും പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്.
അതിനിടയിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പോലീസിനെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നത് തുടരുകയാണ് അർജുൻ ആയങ്കി. "തങ്ങളെ തീവ്രവാദിയാക്കിയത് സിസ്റ്റമാണെന്നും മുട്ടിന് താഴെ വെടിവെച്ചാലും മുട്ടുകുത്തില്ല" എന്നുമാണ് കഴിഞ്ഞ രാത്രി പങ്കുവെച്ച പുതിയ പോസ്റ്റിൽ അർജുൻ കുറിച്ചത്. പോസ്റ്റിന് താഴെ അർജുന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് നിരവധി കമന്റുകളും എത്തുന്നുണ്ട്. അതേസമയം, ഒളിവിലുള്ള അർജുനെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അന്വേഷണസംഘം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കി.
ഒളിവിലിരുന്നും പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ അർജുൻ ആയങ്കിക്കായുള്ള തിരച്ചിൽ ഫലം കണ്ടിട്ടില്ല. അതേസമയം, തനിക്കെതിരെ കള്ളക്കേസെടുത്ത കോതമംഗലം സി.ഐക്ക് പണികൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും, "പറ്റുമെങ്കിൽ എന്നെ പിടിക്കൂ" എന്നും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ അർജുൻ പോലീസിനെ വെല്ലുവിളിച്ചു. ഹൈക്കോടതി ജാമ്യം തള്ളിയാൽ കീഴടങ്ങാമെന്ന് കരുതിയതാണെന്നും, അതല്ലാതെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശ്യമെങ്കിൽ ഇനി ജാമ്യമെടുത്ത് മാത്രമേ പുറത്തുവരൂ എന്നും അർജുൻ സന്ദേശത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.