Army Officer Found Dead: മലയാളി സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വെടിയേറ്റ് മരിച്ച നിലയിൽ; അന്വേഷണം

പാലക്കാട്: മലയാളി സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥനെ കോയമ്പത്തൂരിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. പാലക്കാട് യാക്കര കടുംതുരുത്തി സ്വദേശി സനു ശിവരാമൻ (47) ആണ് മരിച്ചത്. കോയമ്പത്തൂർ സുലൂർ എയർഫോഴ്സ് സ്റ്റേഷനിലെ ഡിഫൻസ് സെക്യൂരിറ്റി വിങ്ങിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് സനു ശിവരാമൻ.
ഞായറാഴ്ച രാവിലെയാണ് കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന തോക്കിൽ നിന്ന് വെടിയേറ്റ നിലയിൽ സനുവിനെ കണ്ടെത്തിയത്. സംഭവത്തിൽ സനു ശിവരാമന്റെ ഭാര്യയുടെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോലീസ് കേസെടുത്തു. കോയമ്പത്തൂർ സുലൂർ പോലീസ് സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. പോസ്റ്റുമോർട്ടം നടത്തിയതിന് ശേഷം മൃതദേഹം പാലക്കാട് എത്തിച്ചു. സംസ്കാരം ഇന്ന് നടക്കും.
