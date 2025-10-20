English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Army Officer Found Dead: മലയാളി സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വെടിയേറ്റ് മരിച്ച നിലയിൽ; അന്വേഷണം

Malayali Army Officer Found Dead: കോയമ്പത്തൂർ സുലൂർ എയർഫോഴ്സ് സ്റ്റേഷനിലെ ഡിഫൻസ് സെക്യൂരിറ്റി വിങ്ങിലെ ഉദ്യോ​ഗസ്ഥനാണ് മരിച്ചത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Oct 20, 2025, 07:09 AM IST
  • സംഭവത്തിൽ പോലീസ് കേസെടുത്തു
  • കോയമ്പത്തൂർ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു

പാലക്കാട്: മലയാളി സൈനിക ഉദ്യോ​ഗസ്ഥനെ കോയമ്പത്തൂരിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. പാലക്കാട് യാക്കര കടുംതുരുത്തി സ്വദേശി സനു ശിവരാമൻ (47) ആണ് മരിച്ചത്. കോയമ്പത്തൂർ സുലൂർ എയർഫോഴ്സ് സ്റ്റേഷനിലെ ഡിഫൻസ് സെക്യൂരിറ്റി വിങ്ങിലെ ഉദ്യോ​ഗസ്ഥനാണ് സനു ശിവരാമൻ.

ഞായറാഴ്ച രാവിലെയാണ് കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന തോക്കിൽ നിന്ന് വെടിയേറ്റ നിലയിൽ സനുവിനെ കണ്ടെത്തിയത്. സംഭവത്തിൽ സനു ശിവരാമന്റെ ഭാര്യയുടെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോലീസ് കേസെടുത്തു. കോയമ്പത്തൂർ സുലൂർ പോലീസ് സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. പോസ്റ്റുമോർട്ടം നടത്തിയതിന് ശേഷം മൃതദേഹം പാലക്കാട് എത്തിച്ചു. സംസ്കാരം ഇന്ന് നടക്കും.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Army OfficerArmy Officer Found Deadസൈനികൻസൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥൻ

