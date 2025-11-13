English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Aroor Thuravoor Flyover Accident: അരൂർ ​ഗർഡർ അപകടത്തിൽ നരഹത്യക്ക് കേസെടുത്ത് പോലീസ്; കമ്പനി ജീവനക്കാർ പ്രതികൾ, ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പ്

Aroor Thuravoor Flyover Accident: അരൂർ ​ഗർഡർ അപകടത്തിൽ നരഹത്യക്ക് കേസെടുത്ത് പോലീസ്; കമ്പനി ജീവനക്കാർ പ്രതികൾ, ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പ്

Flyover Accident Case: നിർമാണ കമ്പനിയുടെ ജീവനക്കാരെ പ്രതിയാക്കിയാണ് പോലീസ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്.  

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Nov 13, 2025, 06:44 PM IST
  • നിർമാണത്തിലെ വീഴ്ച വ്യക്തമാക്കിയാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്
  • കരാർ കമ്പനിക്ക് ​ഗുരുതര വീഴ്ച സംഭവിച്ചുവെന്നാണ് എഫ്ഐആറിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത്

ആലപ്പുഴ: അരൂർ-തുറവൂർ ഉയരപ്പാത നിർമാണം നടക്കുന്നതിനിടെ ​ഗർഡർ വീണ് പിക്കപ്പ് വാനിന്റെ ഡ്രൈവർ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ പോലീസ് നരഹത്യക്ക് കേസെടുത്തു. പിക്കപ്പ് വാനിന് മുകളിലേക്ക് ​ഗർഡർ വീണാണ് ഡ്രൈവർ രാജേഷ് മരിച്ചത്.

സംഭവത്തിൽ പോലീസ് എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിർമാണ കമ്പനിയുടെ ജീവനക്കാരെ പ്രതിയാക്കിയാണ്. നിർമാണത്തിലെ വീഴ്ച വ്യക്തമാക്കിയാണ് പോലീസ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പ് ചുമത്തിയാണ് കേസ്.

എഫ്ഐആറിൽ കരാർ ​കമ്പനിക്ക് ​ഗുരുതരമായ വീഴ്ച സംഭവിച്ചുവെന്നും വ്യക്തമാക്കുന്നു. കരാർ കമ്പനിയുടെ ഭാ​ഗത്ത് നിന്നുണ്ടായ എല്ലാ പാളിച്ചകളും എഫ്ഐആറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ട്രാഫിക് നിയന്ത്രണങ്ങളോ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളോ ഏർപ്പെടുത്താതെയാണ് ഇവിടെ ​​ഗർഡർ സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്.

ഇതാണ് അപകടത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്. വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെ 2.30ഓടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. റോഡിലൂടെ പോകുകയായിരുന്ന പിക്കപ്പ് വാനിന് മുകളിലേക്ക് ​ഗർഡർ പതിക്കുകയായിരുന്നു. ഡ്രൈവർ ഇരിക്കുന്ന കാബിന് മുകളിലേക്കാണ് ​ഗർഡർ പതിച്ചത്.

അപകടത്തിൽ ഡ്രൈവർ കൊല്ലപ്പെടുകയും പിക്കപ്പ് വാൻ പൂർണമായും തകരുകയും ചെയ്തു. രാജേഷിന്റെ പോസ്റ്റുമോർട്ടം നടപടികൾ എറണാകുളം ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ നടന്നു. രാജേഷിന്റെ കുടുംബത്തിന് 25 ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുമെന്ന് കമ്പനി അറിയിച്ചു.

