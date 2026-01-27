തിരുവനന്തപുരം: ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച 50ഓളം പേര്ക്ക് ഭക്ഷ്യവിഷബാധയേറ്റു. തിരുവനന്തപുരം ശ്രീകാര്യത്താണ് സംഭവം. ശ്രീകാര്യം വെഞ്ചാവോടുള്ള എ1 ഹോട്ടലിൽ നിന്നും ഭക്ഷണം കഴിച്ചവര്ക്കാണ് ഭക്ഷ്യവിഷബാധയേറ്റത്. ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ച ഇവർക്ക് ഇന്നലെ മുതലാണ് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങിയത്.
പിന്നാലെ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടുകയായിരുന്നു. പലർക്കും ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളാണ് ഉണ്ടായത്. ഭക്ഷ്യവിഷബാധയേറ്റവരെല്ലാം ജില്ലയിലെ വിവിധ ആശുപത്രികളിലായി ചികിത്സയിലാണ്. തലവേദന, ഛര്ദി അടക്കമുള്ള ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം അനുഭവപ്പെട്ടതിനെതുടര്ന്നാണ് ആളുകള് ചികിത്സ തേടിയത്. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് കോർപ്പറേഷൻ അധികൃതർ ഹോട്ടൽ അടപ്പിച്ചു.
