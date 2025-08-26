English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Panchayath Member Suicide: പഞ്ചായത്തംഗത്തിന്റെ ആത്മഹത്യ; സിപിഐഎമ്മിനെതിരെ കോണ്‍ഗ്രസ്, ആത്മഹത്യ പ്രേരണയ്ക്ക് കേസെടുക്കണമെന്ന് സതീശന്‍

Panchayath Member Suicide: ശ്രീജയ്ക്കെതിരെ സിപിഐഎമ്മിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ യോഗവും  പോസ്റ്റർ പ്രചാരണവും നടന്നിരുന്നു.

Written by - Binu Phalgunan A | Last Updated : Aug 26, 2025, 02:38 PM IST
  • ആസിഡ് കുടിച്ചാണ് ശ്രീജ ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്
  • അറുപത് ലക്ഷത്തോളം രൂപ കടബാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നു

Panchayath Member Suicide: പഞ്ചായത്തംഗത്തിന്റെ ആത്മഹത്യ; സിപിഐഎമ്മിനെതിരെ കോണ്‍ഗ്രസ്, ആത്മഹത്യ പ്രേരണയ്ക്ക് കേസെടുക്കണമെന്ന് സതീശന്‍

തിരുവനന്തപുരം: ആര്യനാട് പഞ്ചായത്തിലെ യുഡിഎഫ് അംഗം ആത്മഹത്യ ചെയ്തതില്‍ പ്രതിഷേധവുമായി കോണ്‍ഗ്രസ്. പഞ്ചായത്ത് അംഗമായ ശ്രീജയാണ് ആസിഡ് കുടിച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്. സിപിഎമ്മുകാരനായ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന്റേയും സിപിഎം നേതാക്കളുടേയും ആരോപണങ്ങളില്‍ മനം നൊന്താണ് ശ്രീജ ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് എന്നാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് ആരോപണം.

ശ്രീജയ്ക്ക് വലിയ തുക കടബാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പുറത്ത് വരുന്ന വിവരം. ഇത് സംബന്ധിച്ച് സിപിഎമ്മിന് പരാതികള്‍ ലഭിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് അവരുടെ വാദം. ഇതേ തുടര്‍ന്നാണ് പ്രതിഷേധ യോഗവും പോസ്റ്റര്‍ പ്രചാരണവും നടന്നിരുന്നു. ഇതില്‍ ശ്രീജയെ വ്യക്തിഹത്യ നടത്തുന്ന പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ആക്ഷേപം.

തന്റെ ഭാര്യയുടെ മരണത്തിന് ഉത്തരവാദികള്‍ സിപിഎം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റും പ്രവര്‍ത്തകരും ആണെന്ന് ശ്രീജയുടെ ഭര്‍ത്താവ് ജയകുമാര്‍ ആരോപിച്ചു. ഇവര്‍ അപവാദം പറഞ്ഞുപരത്തിയതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് തന്റെ ഭാര്യ ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് എന്നാണ് ആരോപണം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി മുതല്‍ ശ്രീജ കരച്ചിലില്‍ ആയിരുന്നു. കടബാധ്യത മൂലം പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാന്‍ ആകുന്നില്ലെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിന് മുമ്പും ശ്രീജ ആത്മഹത്യാശ്രമം നടത്തിയിരുന്നു. അന്ന് ഏറെ നാള്‍ ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സ തേടുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

അറുപത് ലക്ഷത്തോളം രൂപയാണ് ശ്രീജയ്ക്ക് കടബാധ്യത ഉള്ളതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ മാസം അവസാനത്തോടെ പണം തിരികെ നല്‍കാം എന്നായിരുന്നു കടം വാങ്ങിയവരോട് ശ്രീജ നല്‍കിയ ഉറപ്പ്. ഇതിനായി അപേക്ഷിച്ച വായ്പ പാസാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

കോണ്‍ഗ്രസ് പഞ്ചായത്തംഗത്തിന്റെ ആത്മഹത്യക്ക് കാരണം സിപിഐഎം ആണെന്ന ആരോപണവുമായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശന്‍ രംഗത്തെത്തി. സിപിഎം നേതാക്കള്‍ക്കെതിരെ ആത്മഹത്യ പ്രേരണയ്ക്ക് കേസ് എടുക്കണമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. 

 

About the Author

Binu Phalgunan A

Binu Phalgunan A is the Editorial Head of Zee Malayalam News Website

...Read More

