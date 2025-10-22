English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ASHA Worker: സമരം അവസാനിപ്പിച്ച് ആശമാർ; മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താൻ അവസരം

ASHA Worker: സമരം അവസാനിപ്പിച്ച് ആശമാർ; മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താൻ അവസരം

ക്ലിഫ് ഹൗസിലെ പ്രതിഷേധ സമരം ആശാ വർക്കേഴ്സ് അവസാനിപ്പിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ് ചർച്ചക്ക് അവസരം നൽകാം എന്ന ഉറപ്പ് ലഭിച്ചതിനാലാണ് സമരം അവസാനിപ്പിച്ചത ്.

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Oct 22, 2025, 07:56 PM IST
  • അറസ്റ്റ് ചെയ്ത 19 പോരെ വിട്ടയക്കുമെന്ന ഉറപ്പ് ലഭിച്ചു.
  • ക്ലിഫ് ഹൗസിലെ സമരം മാത്രമാണ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതെന്നും, സെക്രട്ടറിയേറ്റിന് മുന്നിലെ സമരം തുടരുമെന്നും സദാനന്ദൻ അറിയിച്ചു.

ASHA Worker: സമരം അവസാനിപ്പിച്ച് ആശമാർ; മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താൻ അവസരം

ക്ലിഫ് ഹൗസിലെ പ്രതിഷേധ സമരം ആശാ വർക്കേഴ്സ് അവസാനിപ്പിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ് ചർച്ചക്ക് അവസരം നൽകാം എന്ന ഉറപ്പ് ലഭിച്ചതിനാലാണ് സമരം അവസാനിപ്പിച്ചതെന്ന് സമരസമിതി നേതാവ് വികെ സദാനന്ദൻ പറഞ്ഞു. കൂടാതെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത 19 പോരെ വിട്ടയക്കുമെന്ന ഉറപ്പും ലഭിച്ചതായ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ക്ലിഫ് ഹൗസിലെ സമരം മാത്രമാണ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതെന്നും, സെക്രട്ടറിയേറ്റിന് മുന്നിലെ സമരം തുടരുമെന്നും സദാനന്ദൻ അറിയിച്ചു.

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയായ ക്ലിഫ് ഹൗസിനു മുന്നിലെ ആശമാരുടെ സമരത്തിൽ സംഘർഷമുണ്ടായി. തുടർന്ന് പൊലീസ് ബലപ്രയോഗത്തിൽ നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായി ആരോപിച്ചിരുന്നു. നാളെ, ആശ ഹെൽത്ത് വർക്കേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി പ്രതിഷേധത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. 

