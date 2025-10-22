English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Asha Workers Protest: ആശാവർക്കർമാർ ക്ലിഫ് ഹൗസിലേക്ക് നടത്തിയ മാർച്ചിൽ സംഘർഷം; ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചു

Asha Workers Protest: ആശാവർക്കർമാർ ക്ലിഫ് ഹൗസിലേക്ക് നടത്തിയ മാർച്ചിൽ സംഘർഷം; ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചു

Asha Workers Protest Clash: ബാരിക്കേഡിന് മുകളിൽ കയറിയിരുന്ന് പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധിച്ചു. സമരക്കാർ പോലീസ് ജീപ്പ് തടഞ്ഞും പ്രതിഷേധിച്ചു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Oct 22, 2025, 07:40 PM IST
  • വ്യാഴാഴ്ച സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി പ്രതിഷേധ ദിനം ആചരിക്കും
  • പ്രവർത്തകരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കി

  1. Asha Workers Protest: താൽകാലിക ആശ്വാസം; ആശാ പ്രവർത്തകരുടെ ഓണറേറിയം കുടിശ്ശിക അനുവദിച്ചു

Asha Workers Protest: ആശാവർക്കർമാർ ക്ലിഫ് ഹൗസിലേക്ക് നടത്തിയ മാർച്ചിൽ സംഘർഷം; ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: ആശാപ്രവർത്തകർ ക്ലിഫ് ഹൗസിലേക്ക് നടത്തിയ പ്രതിഷേധ മാർച്ചിൽ സംഘർഷം. വേതന വർധന ആവശ്യപ്പെട്ട് എട്ട് മാസമായി നടത്തി വരുന്ന പ്രതിഷേധത്തിൻറെ തുടർച്ചയായാണ് ആശാപ്രവർത്തകർ ക്ലിഫ് ഹൗസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തിയത്. ബാരിക്കേഡിന് മുകളിൽ കയറിയിരുന്ന് പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധിച്ചു.

ബാരിക്കേഡിന് മുകളിൽ കയറിയ പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ പോലീസ് ജലപീരങ്കി പ്രയോ​ഗിച്ചു. സമരക്കാർ പോലീസ് ജീപ്പ് തടഞ്ഞും പ്രതിഷേധിച്ചു. ബാരിക്കേഡ് മറികടന്ന പ്രതിഷേധക്കാരിൽ രണ്ട് പേരെ പോലീസ് പിടികൂടി. സമരക്കാരുടെ മൈക്കും സ്പീക്കറും പോലീസ് എടുത്തുമാറ്റി. പോലീസിന്റെ ഈ നടപടിക്കെതിരെ പോലീസ് ജീപ്പ് തടഞ്ഞ് സമരക്കാർ പ്രതിഷേധിച്ചു.

തുടർന്ന് ആശാപ്രവർത്തകരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കി. പോലീസ് നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് നാളെ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി പ്രതിഷേധ ദിനം ആചരിക്കുെമെന്ന് സമരക്കാർ പറഞ്ഞു. കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത ആശാപ്രവർത്തകരെ നന്ദാവനം പോലീസ് ക്യാമ്പിലേക്ക് മാറ്റി. പോലീസ് ലാത്തി കൊണ്ട് കുത്തിയെന്ന് ആശാപ്രവർത്തക ബിന്ദു പറഞ്ഞു. എസ് മിനിയുടെ ഡ്രസുകൾ വലിച്ചു കീറിയെന്നും പ്രതിഷേധക്കാർ ആരോപിച്ചു.

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

Asha workersprotestAsha Workers protestആശാ പ്രവർത്തകർകേരളം

