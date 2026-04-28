Assembly Election Exit Poll 2026: കേരളം ഉൾപ്പടെ 5 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ആര് സർക്കാർ രൂപീകരിക്കും? സീനിയ പറയും കൃത്യമായ എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ

പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ രണ്ടാം ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് നാളെ പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ ഇനി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് കേരളത്തോടൊപ്പം ബംഗാൾ, അസം, തമിഴ്നാട്, പുതുച്ചേരി എന്നീ 5 സംസ്ഥാനങ്ങൾ. മെയ് 4ന് ഇവിഎമ്മുകൾ തുറക്കുമ്പോൾ പൊതുജനങ്ങൾ ആർക്കാണ് അധികാരത്തിന്റെ താക്കോൽ കൈമാറിയതെന്ന് അറിയാൻ കഴിയും.
140 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ വിധിയെഴുതിയ കേരളത്തിൽ 79.63 ശതമാനം പോളിങ്ങാണ് ഇത്തവണ രേഖപ്പെടുത്തിയത്. എൽഡിഎഫും യുഡിഎഫും ശക്തമായ മത്സരം കാഴ്ചവെച്ചപ്പോൾ ശക്തമായ സാന്നിധ്യമാകാൻ ബിജെപിയും രംഗത്തുണ്ട്. എൽഡിഎഫിന് 95 ഉം യുഡിഎഫിന് 42 ഉം സീറ്റുകളാണ് കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞടുപ്പില് ലഭിച്ചത്.
വോട്ടെണ്ണലിന് മുമ്പ് പൊതുജനങ്ങളുടെ മാനസികാവസ്ഥ എന്താണെന്നും പാർട്ടികൾക്ക് ജനങ്ങളുടെ സ്പന്ദനം അളക്കാൻ കഴിഞ്ഞോയെന്നുമുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം ഏപ്രിൽ 29ന് എക്സിറ്റ് പോള് ഫലത്തിലൂടെ അറിയാനാകും. ഏപ്രിൽ 29ന് വൈകുന്നേരം 5 മണി മുതൽ സീ ന്യൂസിൽ എഐ അവതാരക സീനിയയ്ക്കൊപ്പം എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും കൃത്യവും വേഗതയേറിയതുമായ എക്സിറ്റ് പോള് ഫലങ്ങൾ കാണാം.
സീനിയ എങ്ങനെയാണ് കൃത്യമായ വിശകലനം നടത്തുന്നത്?
ഡാറ്റാ അനലിറ്റിക്സും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസും ഉപയോഗിച്ച് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിലുള്ള വിശകലനം സീ ന്യൂസിന്റെ എഐ അവതാരകയായ സീനിയ നൽകും. 2024ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സീനിയയുടെ വിശകലനം ഏറ്റവും കൃത്യമായിരുന്നു.
ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഏറ്റവും ചൂടേറിയ വോട്ടെടുപ്പ് ബംഗാളിലാണ് നടന്നത്. ഏപ്രിൽ 23ന് 152 സീറ്റുകളിലേക്ക് നടന്ന ആദ്യ ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പിൽ 93.2% എന്ന റെക്കോർഡ് പോളിംഗാണ് ബംഗാളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഏപ്രിൽ 9ന് ഒറ്റ ഘട്ടമായാണ് അസമിലും കേരളത്തിലും വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നത്. പുതുച്ചേരിയിലെ 33 സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള വോട്ടെടുപ്പും ഏപ്രിൽ 9ന് നടന്നു. എന്നാൽ, ഏപ്രിൽ 23ന് ഒറ്റ ഘട്ടമായാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നത്.
എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലം എപ്പോൾ, എങ്ങനെ കാണാം?
കേരളം, തമിഴ്നാട്, പുതുച്ചേരി, പശ്ചിമ ബംഗാൾ, അസം എന്നിവിടങ്ങളിലെ കൃത്യമായ എക്സിറ്റ് പോളുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വൈകുന്നേരം 5 മണി മുതൽ സീ ന്യൂസിൽ കാണാൻ കഴിയും. എക്സിറ്റ് പോളുകൾ യൂട്യൂബ് ചാനലിലും തത്സമയമായി ലഭ്യമാകും. സീ ന്യൂസ് മലയാളം വെബ്സൈറ്റായ zeenews.india.com/malayalam/-യിലും എക്സിറ്റ് പോൾ വാർത്തകൾ വായിക്കാം.
