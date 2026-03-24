Kerala Assembly Elections 2026: നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2026: നാമനിർദ്ദേശ പത്രികകളുടെ സൂക്ഷ്മ പരിശോധന ഇന്ന്

തിരുവനന്തപുരം: നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള നാമനിർദേശ പത്രികകളുടെ സൂക്ഷ്മ പരിശോധന ഇന്ന് നടക്കും. പത്രിക നൽകിയിരിക്കുന്നത് 140 മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 1252 പേരാണ്.
സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം പിൻവലിക്കാനുള്ള സമയം മാർച്ച് 26 വരെയാണ്. വിമതരെയും അപരന്മാരേയും പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ പാർട്ടികളും സ്ഥാനാർത്ഥികളും തീവ്ര ശ്രമങ്ങളുമായി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പത്രിക ആരൊക്കെ പിൻവലിക്കും എന്നത് കാത്തിരുന്നു കാണാം. അന്തിമ വോട്ടർ പട്ടിക ഇന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.
ഇത്തവണ കേരളത്തിന്റെ വിധി കുറിക്കുന്നത് 2.72 കോടി വോട്ടർമാണ്. വ്യഴാഴ്ച വൈകുന്നേരം 5 മണിവരെയാണ്പതിക പിൻവലിക്കാനുള്ള സമയം അതിനു ശേഷം അംഗത്തിന്റെ അന്തിമചിത്രം വ്യക്തമാകും. സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേര് നാമനിർദേശപത്രിക സമർപ്പിച്ചത് കൊടുവള്ളിയിൽ നിന്നാണ്. ഇവിടെ 18 പേരാണ പത്രിക സമർപ്പിച്ചത്. തിരുവന്തപുരത്തും മഞ്ചേശ്വരത്തും 17 പേർ വീതം പത്രിക സമർപ്പിച്ചു.
നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഭാഗമായി മത്സരിക്കണമെങ്കിൽ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? നടപടിക്രമങ്ങൾ എന്തൊക്കെ?
പത്രിക സമർപ്പണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികൾ വളരെ ക്രമബദ്ധവും സൂക്ഷ്മവുമാണ്. ആദ്യം പത്രിക തയ്യാറാക്കുന്ന പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കും. സാധാരണയായി ഈ മേഖലയിൽ പരിചയമുള്ളവർക്കാണ് ഈ ചുമതല നൽകുന്നത്. അതിനൊപ്പം തന്നെ സ്ഥാനാർത്ഥിക്കെതിരായ കേസുകളുടെ വിവരശേഖരണവും നടക്കും. രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾക്കെതിരെയുള്ള പല കേസുകളും രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലമുള്ളവയായിരിക്കുമെങ്കിലും അവയുടെ കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ പത്രികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം. സ്ഥാനാർത്ഥി അറിയാതെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസുകൾ പോലും വിവരാവകാശ നിയമം ഉപയോഗിച്ച് പോലീസ് വകുപ്പുകളിൽ നിന്നും ശേഖരിക്കാറുണ്ട്.
ആസ്തി-ബാധ്യതകളുടെ വിവരങ്ങൾ
സ്ഥാനാർത്ഥിയുടേയും ജീവിതപങ്കാളിയുടേയും ആശ്രിതരുടേയും സ്വത്തുക്കൾ, ബാങ്ക് ബാലൻസ്, നിക്ഷേപങ്ങൾ, വാഹനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും പത്രികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപനത്തിന് ശേഷം ആസ്തി മാറ്റങ്ങൾ നടത്തിയാൽ അത് എതിർപ്പിന് ഇടയാക്കും. മാത്രമല്ല ആധാർ കാർഡ്, വോട്ടർ ഐഡി, പാൻ കാർഡ്, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുടെ രേഖകൾ എന്നിവയും സമർപ്പിക്കണം. വോട്ടർ പട്ടികയിലുള്ള പേരും തിരിച്ചറിയൽ കാർഡിലുള്ള പേരും ഒരുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കണം. പാർട്ടി സ്ഥാനാർത്ഥിയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊപ്പോസർ മതി, എന്നാൽ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥിക്ക് പത്ത് പേർ പിന്തുണ നൽകണം.
