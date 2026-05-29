/CPIM Workers Remanded: ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ 13 സിപിഎം പ്രവർത്തകർ റിമാൻഡിൽ

Attack On ED Officials: കേസിൽ ആകെ പിടിയിലായവരുടെ എണ്ണം 20 ആയി ഉയർന്നു.
തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇ.ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ മർദ്ദിച്ച കേസിൽ സിപിഎം പാളയം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി ഐ.പി. ബിനു ഉൾപ്പെടെയുള്ള 13 പ്രതികളെ ജൂൺ 12 വരെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു. അക്രമസംഭവങ്ങളിൽ പങ്കാളിയായ ദിനകർ എന്ന സിപിഎം പ്രവർത്തകനെ ഇന്ന് രാവിലെ പോലീസ് പിടികൂടി.
എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വാഹനത്തിന്റെ ചില്ല് ആദ്യം കൈകൊണ്ടും പിന്നീട് വലിയ വടികൊണ്ടും ദിനകർ തല്ലിത്തകർക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ നേരത്തെ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. ഇയാളെ കണ്ടെത്താനായി പോലീസ് വിവിധയിടങ്ങളിൽ വ്യാപക തിരച്ചിൽ നടത്തിവരികയായിരുന്നു.
പുതിയ അറസ്റ്റോടെ ഈ കേസിൽ ആകെ പിടിയിലായവരുടെ എണ്ണം 20 ആയി ഉയർന്നു. നേരത്തെ സിപിഎം ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി ഐ.പി. ബിനു അടക്കം ആറുപേർ പോലീസിന് മുന്നിൽ കീഴടങ്ങിയിരുന്നു. പിടിയിലായവരിൽ ഒരാൾക്ക് നോട്ടീസ് നൽകിയ ശേഷം വിട്ടയച്ചപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരുടെ അറസ്റ്റ് പോലീസ് രേഖപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു.
