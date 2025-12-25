English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Cleemis Catholic Bava: കരോൾ സംഘങ്ങൾക്കെതിരായ ആക്രമണം വർധിക്കുന്നു; ക്രിസ്തുമസ് ദിനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യവും തകർത്തു കളയാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നുവെന്ന് ക്ലീമിസ് കത്തോലിക്കാ ബാവ

Cleemis Catholic Bava: കരോൾ സംഘങ്ങൾക്കെതിരായ ആക്രമണം വർധിക്കുന്നു; ക്രിസ്തുമസ് ദിനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യവും തകർത്തു കളയാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നുവെന്ന് ക്ലീമിസ് കത്തോലിക്കാ ബാവ

ഭയമില്ലാത്ത, സന്തോഷത്തിൻ്റെ നല്ല അനുഭവത്തിൽ ഈ ക്രിസ്തുമസ് ദിനം ആഘോഷിക്കാമെന്ന് ക്ലിമീസ് ബാവ.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Dec 25, 2025, 07:33 AM IST
  • പ്രത്യാശ നൽകുന്ന സന്തോഷത്തിന്റെ പെരുന്നാളാണ് ക്രിസ്മസ്.
  • ഭയമില്ലാത്ത, സന്തോഷത്തിൻ്റെ നല്ല അനുഭവത്തിൽ ക്രിസ്തുമസ് ആഘോഷിക്കാമെന്നും ക്ലിമീസ് ബാവ പറഞ്ഞു.

Cleemis Catholic Bava: കരോൾ സംഘങ്ങൾക്കെതിരായ ആക്രമണം വർധിക്കുന്നു; ക്രിസ്തുമസ് ദിനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യവും തകർത്തു കളയാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നുവെന്ന് ക്ലീമിസ് കത്തോലിക്കാ ബാവ

തിരുവനന്തപുരം: കരോൾ സംഘങ്ങൾക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങളെ രൂക്ഷവിമർശിച്ച് ക്ലീമിസ് കത്തോലിക്കാ ബാവ. കരോൾ സംഘങ്ങളെ ആക്രമിക്കുന്ന പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾ വർധിച്ചുവരികയാണ്. രാജ്യത്തും ലോകത്തും ഇത്തരം അക്രമങ്ങൾ വർധിക്കുന്നുവെന്നും അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്നും ക്ലിമീസ് ബാവ പറഞ്ഞു. ഭ്രാന്ത് കൊണ്ട് വെറുപ്പുണ്ടാക്കുന്നവരെ എന്ത് പറയണം? അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചം കൊടുക്കേണമേ എന്നും ക്ലിമീസ് ബാവ പറഞ്ഞു.

പ്രത്യാശ നൽകുന്ന സന്തോഷത്തിന്റെ പെരുന്നാളാണ് ക്രിസ്മസ്. ഭയമില്ലാത്ത, സന്തോഷത്തിൻ്റെ നല്ല അനുഭവത്തിൽ ക്രിസ്തുമസ് ആഘോഷിക്കാമെന്നും ക്ലിമീസ് ബാവ പറഞ്ഞു. 

Also Read: 'ഐക്യത്തിന്റെയും സൗഹൃദത്തിന്റെയും വെളിച്ചം കെടാതെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കാം'; ക്രിസ്തുമസ് -പുതുവത്സരാശംസകൾ നേർന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ

ഈ ദിവസത്തിന്റെ പ്രാധാന്യവും തകർത്തു കളയാൻ പലരും ശ്രമിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ പൊലിമ കളയുന്നതിനായി മറ്റ് ആഘോഷങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. യേശുവിന്റെ നാമം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എടുത്തുമാറ്റാൻ ദൈവത്തിനല്ലാതെ മറ്റാർക്കും കഴിയില്ലെന്നും ക്ലീമിസ് കത്തോലിക്കാ ബാവ പറഞ്ഞു. ജീവനെടുക്കാനും മർദ്ദിക്കാനും ഭയപ്പെടുത്താനും മാത്രമെ അവർക്ക് സാധിക്കൂ. ചേർത്തുനിർത്താനും ധൈര്യപ്പെടുത്താനും നമുക്ക് സാധിക്കണം. ഭരണാധികാരികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവഭയത്തോടും നന്മയോടും കൂടി ജനങ്ങളെ നയിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്നും ക്ലീമിസ് കത്തോലിക്കാ ബാവ പറഞ്ഞു.

Christmas 2025Attacks On Carol GroupsCleemis Catholic Bavaക്രിസ്മസ് 2025കരോൾ സംഘങ്ങൾക്കെതിരായ ആക്രമണം

