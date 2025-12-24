English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • CM Pinarayi Vijayan: ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കുന്നവരെ ആക്രമിക്കുന്നത് ആശങ്കാജനകം; അടിയന്തര അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടതായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ

CM Pinarayi Vijayan: ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കുന്നവരെ ആക്രമിക്കുന്നത് ആശങ്കാജനകം; അടിയന്തര അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടതായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ

ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കുന്നവരെ ആക്രമിക്കുന്ന സംഭവം ആശങ്കാജനകമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. 

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Dec 24, 2025, 05:48 PM IST
  • സംഘപരിവാർ ശക്തികളാണ് എല്ലാ ആക്രമണങ്ങൾക്കും പിന്നിലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
  • ഇത്തരം സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് അടിയന്തര അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അറിയിച്ചു.

Trending Photos

Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർ ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക; മകര രാശിക്കാർക്ക് മികച്ച ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർ ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക; മകര രാശിക്കാർക്ക് മികച്ച ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Trigrahi Yoga: വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മകരസംക്രാന്തിയിൽ ത്രിഗ്രഹി യോഗം; ഇവർക്ക് ലഭിക്കും എല്ലാ മേഖലകളിലും വിജയം
6
Trigrahi Yoga
Trigrahi Yoga: വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മകരസംക്രാന്തിയിൽ ത്രിഗ്രഹി യോഗം; ഇവർക്ക് ലഭിക്കും എല്ലാ മേഖലകളിലും വിജയം
Cake recipe: ഫ്രഷ് പൈനാപ്പിൾ കേക്ക് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാം എളുപ്പത്തിൽ
5
recipe
Cake recipe: ഫ്രഷ് പൈനാപ്പിൾ കേക്ക് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാം എളുപ്പത്തിൽ
Gold Price 1 Lakh Today: ലക്ഷം തൊട്ട് സ്വർണം! ഇന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് വർധിച്ചത് 1,760 രൂപ
7
Gold price hike
Gold Price 1 Lakh Today: ലക്ഷം തൊട്ട് സ്വർണം! ഇന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് വർധിച്ചത് 1,760 രൂപ
CM Pinarayi Vijayan: ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കുന്നവരെ ആക്രമിക്കുന്നത് ആശങ്കാജനകം; അടിയന്തര അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടതായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ

തിരുവനന്തപുരം: ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കുന്നവരെ ആക്രമിക്കുന്ന സംഭവം ആശങ്കാജനകമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ആദ്യാമായി ഇന്ന് നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത്. മധ്യപ്രദേശ്, കർണാടക, ഹരിയാന, ഒഡീഷ, ഛത്തീസ്ഗഢ്, ബീഹാർ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വ്യാകമായി ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കുന്നവരെ ആക്രമിക്കുന്നു. സംഘപരിവാർ ശക്തികളാണ് എല്ലാ ആക്രമണങ്ങൾക്കും പിന്നിലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഉത്തർ പ്രദേശ് സർക്കാർ ക്രിസ്മസ് അവധി റദ്ദാക്കി, മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി വാജ്പേയുടെ ജന്‍മദിനം ആഘോഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതിൽ നിന്നും കേരളം വിട്ടു നിൽക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. 

Add Zee News as a Preferred Source

എന്നാൽ സംസ്ഥാനത്തെ തപാൽ ഓഫീസുകളിലെ ക്രിസ്മസ്, പുതുവത്സര ആഘോഷങ്ങളിൽ ഗണഗീതം ആലപിക്കണമെന്ന് ബി.എം.എസ് യൂണിയൻ ആവശ്യം ഉയർന്നിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ പ്രതിക്ഷേധം രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ, ജീവനക്കാരുടെ കൂട്ടായ്മകൾ പോസ്റ്റോഫിസിലെ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷം റദ്ദാക്കി. പാലക്കാട് പുതുശേരിയിൽ കരോൾ സംഘത്തിനു നേരെ സംഘപരിവാറിൻ്റെ ആക്രമണത്തെ ന്യായീകരിക്കുകയാണ് ബിജെപി നേതാക്കൾ ചെയ്തത്. കൂടാതെ ചില സ്കൂളുകളിൽ ആഘോഷം നടത്തുന്നതിനെ വിലക്കിയതായി റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചതായി മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഇത്തരം സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് അടിയന്തര അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അറിയിച്ചു. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Arathi N Aji

Journalist in Zee Malayalam News ...Read More

CM Pinarayi Vijayan

Trending News