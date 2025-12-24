CM Pinarayi Vijayan: ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കുന്നവരെ ആക്രമിക്കുന്നത് ആശങ്കാജനകം; അടിയന്തര അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടതായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ

തിരുവനന്തപുരം: ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കുന്നവരെ ആക്രമിക്കുന്ന സംഭവം ആശങ്കാജനകമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ആദ്യാമായി ഇന്ന് നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത്. മധ്യപ്രദേശ്, കർണാടക, ഹരിയാന, ഒഡീഷ, ഛത്തീസ്ഗഢ്, ബീഹാർ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വ്യാകമായി ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കുന്നവരെ ആക്രമിക്കുന്നു. സംഘപരിവാർ ശക്തികളാണ് എല്ലാ ആക്രമണങ്ങൾക്കും പിന്നിലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഉത്തർ പ്രദേശ് സർക്കാർ ക്രിസ്മസ് അവധി റദ്ദാക്കി, മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി വാജ്പേയുടെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതിൽ നിന്നും കേരളം വിട്ടു നിൽക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
എന്നാൽ സംസ്ഥാനത്തെ തപാൽ ഓഫീസുകളിലെ ക്രിസ്മസ്, പുതുവത്സര ആഘോഷങ്ങളിൽ ഗണഗീതം ആലപിക്കണമെന്ന് ബി.എം.എസ് യൂണിയൻ ആവശ്യം ഉയർന്നിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ പ്രതിക്ഷേധം രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ, ജീവനക്കാരുടെ കൂട്ടായ്മകൾ പോസ്റ്റോഫിസിലെ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷം റദ്ദാക്കി. പാലക്കാട് പുതുശേരിയിൽ കരോൾ സംഘത്തിനു നേരെ സംഘപരിവാറിൻ്റെ ആക്രമണത്തെ ന്യായീകരിക്കുകയാണ് ബിജെപി നേതാക്കൾ ചെയ്തത്. കൂടാതെ ചില സ്കൂളുകളിൽ ആഘോഷം നടത്തുന്നതിനെ വിലക്കിയതായി റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചതായി മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഇത്തരം സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് അടിയന്തര അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അറിയിച്ചു.
