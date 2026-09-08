Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Kerala
  • /Attappadi Murder: കൊല്ലപ്പെട്ട യുവതി ഭാര്യയല്ല, 2 മാസത്തെ പരിചയം മാത്രം! അട്ടപ്പാടി ഇരട്ടക്കൊലപാതകത്തിൽ പ്രതി പിടിയിൽ

Attappadi Murder: കൊല്ലപ്പെട്ട യുവതി ഭാര്യയല്ല, 2 മാസത്തെ പരിചയം മാത്രം! അട്ടപ്പാടി ഇരട്ടക്കൊലപാതകത്തിൽ പ്രതി പിടിയിൽ

അട്ടപ്പാടി ഇരട്ടക്കൊലപാതകത്തിൽ പ്രതി പോലീസ് പിടിയിൽ. പശ്ചിമ ബംഗാൾ സ്വദേശി പ്രാവത് ദാസ് ആണ് പിടിയിലായത്. അട്ടപ്പാടിയിൽ യുവതിയെയും കുഞ്ഞിനേയും കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലാണ് ഇയാളെ പിടികൂടിയത്. പ്രതി പോലീസിനോട് കുറ്റം സമ്മതിച്ചതായി പോലീസ് പറയുന്നു. കൊല്ലപ്പെട്ട യുവതി തന്റെ ഭാര്യ അല്ലെന്നും ഇവരുമായി രണ്ട് മാസത്തെ പരിചയം മാത്രമാണ് തനിക്കുള്ളതെന്നുമാണ് പ്രതി പോലീസിന് മൊവി നൽകിയത്.

Written ByKarthika V
Published: Sep 08, 2026, 05:31 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 05:31 PM IST
Attappadi Murder: കൊല്ലപ്പെട്ട യുവതി ഭാര്യയല്ല, 2 മാസത്തെ പരിചയം മാത്രം! അട്ടപ്പാടി ഇരട്ടക്കൊലപാതകത്തിൽ പ്രതി പിടിയിൽ
Image Credit: Attappadi Murder | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Bigg Boss Malayalam S8: മലയാളം ബിഗ് ബോസ് ചരിത്രത്തില്‍ ആദ്യം; തുടങ്ങി രണ്ടാം ദിനം തന്നെ സ്‍പോട്ട് എവിക്ഷൻ! പുറത്തായത് ആര്?
2
3
4
5