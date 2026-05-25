Attappadi Madhu Murder Case: നിലവിൽ കേസിൽ 13 പ്രതികളാണുള്ളത്. 12 പേർക്ക് ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷയും ഒരാൾക്ക് ഒരു വർഷം തടവും വിധിച്ചു.
കൊച്ചി: അട്ടപ്പാടി മധു കേസിൽ വിചാരണ കോടതി വിധിച്ച ശിക്ഷ വർധിപ്പിച്ച് ഹൈക്കോടതി. അട്ടപ്പാടിയിൽ ആൾക്കൂട്ട മർദ്ദനത്തിന് ഇരയായി ആദിവാസി യുവാവ് മധു കൊല്ലപ്പെട്ട കേസിലാണ് ഹൈക്കോടതി വിധി. കേസിൽ ആകെ 13 പ്രതികളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്.
12 പേർക്ക് ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ വിധിച്ചു. പതിനാറാം പ്രതിക്ക് ഒരു വർഷം തടവ്. 16 പ്രതികളുണ്ടായിരുന്ന കേസിൽ 1,11,14 പ്രതികളെ കോടതി വെറുതേ വിട്ടിരുന്നു. മറ്റ് പ്രതികളുടെ അപ്പീൽ തള്ളി. നിലവിൽ കേസിൽ 13 പ്രതികളാണുള്ളത്. 12 പേർക്ക് ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷയും ഒരാൾക്ക് ഒരു വർഷം തടവും വിധിച്ചു.
എല്ലാ പ്രതികളും രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ പിഴയൊടുക്കാനും കോടതി വിധിച്ചു. കേസിൽ എസ് സി, എസ് ടി വകുപ്പ് കൂടി ചുമത്തിയതോടെയാണ് ശിക്ഷ കൂട്ടിയത്. പിഴ തുക മധുവിന്റെ കുടുംബത്തിന് കൈമാറും. ചരിത്രപരമായ വിധിയെന്ന് സ്പെഷ്യൽ പ്രോസിക്യൂട്ടർ രാജേഷ് എം മേനോൻ പ്രതികരിച്ചു.
