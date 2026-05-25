/Attappadi Madhu Murder: ആൾക്കൂട്ട മർദ്ദനവും മലയാളികളുടെ മനസ്സാക്ഷിയെ ഞെട്ടിച്ച കൊലപാതകവും- അട്ടപ്പാടി മധു കേസ് നാൾവഴി

Attappadi Madhu Case: ആൾക്കൂട്ട മർദ്ദനത്തെ തുടർന്ന് അവശനായ മധുവിനെ പിന്നീട് പോലീസിന് കൈമാറിയെങ്കിലും ആശുപത്രിയിലേക്കുള്ള യാത്രാമധ്യേ അദ്ദേഹം മരണത്തിന് കീഴടങ്ങുകയായിരുന്നു.
കേരളക്കരയെ ഒന്നടങ്കം കണ്ണീരിലാഴ്ത്തിയ ഒന്നായിരുന്നു അട്ടപ്പാടിയിലെ ആദിവാസി യുവാവ് മധുവിന്റെ (27) മരണം. 2018 ഫെബ്രുവരി 22 വ്യാഴാഴ്ചയാണ് മുക്കാലിയിൽ വെച്ച് ഒരു സംഘം ആളുകൾ മർദ്ദിച്ച് അവശനാക്കി മധുവിന്റെ ജീവനെടുത്തത്. ചിണ്ടക്കി ഊര് സ്വദേശിയായ മധുവിനെതിരെ മോഷണക്കുറ്റം ആരോപിച്ചായിരുന്നു ക്രൂരമായ ഈ ആൾക്കൂട്ട മർദ്ദനം.
വനത്തിനുള്ളിലെ ഒരു ഗുഹയിലായിരുന്നു മധു താമസിച്ചിരുന്നത്. അവിടെയെത്തിയ അക്രമിസംഘം മധുവിനെ തടവിലാക്കി പൊതുനിരത്തിലേക്ക് വലിച്ചിഴച്ചു കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു. തുടർന്ന് മുക്കാലി കവലയിൽ വെച്ച് പരസ്യവിചാരണ നടത്തി. മധുവിനെ കെട്ടിയിട്ട് മർദ്ദിക്കുന്നതിനിടയിൽ ചിലർ ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ മൊബൈലിൽ പകർത്തി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവച്ചു.
അടിയേറ്റ് തീർത്തും അവശനായ മധുവിനെ പിന്നീട് പോലീസിന് കൈമാറിയെങ്കിലും ആശുപത്രിയിലേക്കുള്ള യാത്രാമധ്യേ അദ്ദേഹം മരണത്തിന് കീഴടങ്ങുകയായിരുന്നു. ഈ കൊലപാതകത്തിനെതിരെ സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ശക്തമായ ജനരോഷം ഉയർന്നതോടെ പോലീസ് പ്രതികളെ പിടികൂടാൻ നിർബന്ധിതരായി. കേസിൽ ആകെ 16 പേരെയാണ് പ്രതിപ്പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്.
നാടകീയമായ വിചാരണയും സാക്ഷികളുടെ കൂറുമാറ്റവും
മണ്ണാർക്കാടുള്ള എസ്സി/ എസ്ടി പ്രത്യേക കോടതിയിലാണ് ഈ കേസിന്റെ വിചാരണ നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചത്. സർക്കാരും പ്രോസിക്യൂഷനും അതീവ പ്രാധാന്യത്തോടെയാണ് കേസിനെ സമീപിച്ചതെങ്കിലും വിചാരണാവേളയിൽ നാടകീയമായ പല സംഭവങ്ങളും അരങ്ങേറി. മധുവിന്റെ സ്വന്തം ബന്ധുക്കളടക്കമുള്ള പ്രധാന സാക്ഷികൾ വിചാരണയ്ക്കിടെ കൂട്ടത്തോടെ കൂറുമാറിയത് കേസിനെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചു.
കേസിലുണ്ടായിരുന്ന 104 സാക്ഷികളിൽ 22 പേരാണ് കൂട്ടത്തോടെ പ്രതികൾക്ക് അനുകൂലമായി മൊഴി മാറ്റിയത്. ഇതോടെ നീതി ലഭിക്കില്ലെന്ന ആശങ്കയിലായ മധുവിന്റെ അമ്മയും സഹോദരിയും വീണ്ടും സർക്കാരിന്റെ സഹായം തേടി. ഇതിനെത്തുടർന്നാണ് അഡ്വക്കറ്റ് രാജേഷ് എം. മേനോൻ സ്പെഷ്യൽ പ്രോസിക്യൂട്ടറായി കേസ് ഏറ്റെടുക്കുന്നത്.
പ്രോസിക്യൂട്ടർ രാജേഷ് എം. മേനോൻ കേസിൽ 'വിറ്റ്നസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ സ്കീം' (സാക്ഷി സംരക്ഷണ നിയമം) ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കി. ഇതോടെ പ്രതികളും സാക്ഷികളും തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന അവിശുദ്ധ കൂട്ടുകെട്ടുകൾ പുറത്തുകൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചു. തുടർന്ന് കോടതി പ്രതികളുടെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കിയതോടെ സാക്ഷികൾ ഇനിയും കൂറുമാറുന്നത് തടയാനും പ്രോസിക്യൂഷന് കഴിഞ്ഞു.
വിചാരണക്കോടതി വിധിയും ശിക്ഷാവിവരങ്ങളും
നീണ്ട വിചാരണയ്ക്കൊടുവിൽ, പ്രതിപ്പട്ടികയിലുണ്ടായിരുന്ന 16 പേരിൽ 14 പേരും കുറ്റക്കാരാണെന്ന് വിചാരണക്കോടതി കണ്ടെത്തി. കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്ന രണ്ടുപേരെ കോടതി കുറ്റവിമുക്തരാക്കി വെറുതെ വിട്ടു. ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട 14 പ്രതികളിൽ 13 പേർക്കും ഏഴു വർഷത്തെ കഠിനതടവാണ് കോടതി ശിക്ഷയായി വിധിച്ചത്. എന്നാൽ പ്രതികൾക്ക് ജീവപര്യന്തം തടവുശിക്ഷ ലഭിക്കുമെന്നായിരുന്നു പ്രോസിക്യൂഷന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും പ്രതീക്ഷ.
ഹൈക്കോടതിയിലെ അപ്പീലും അന്തിമ വിധിയും
വിചാരണക്കോടതിയുടെ വിധിയിൽ അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കൂടുതൽ കടുത്ത ശിക്ഷ ആവശ്യപ്പെട്ട് മധുവിന്റെ അമ്മയും സഹോദരിയും ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു. ഇതിനൊപ്പം തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ശിക്ഷ റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതികളും അപ്പീൽ ഹർജികൾ സമർപ്പിച്ചു. ഈ അപ്പീലുകൾ സംയുക്തമായി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഹൈക്കോടതി ഇപ്പോൾ അന്തിമ വിധി പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഹൈക്കോടതി വിധിപ്രകാരം കേസിന്റെ ഗതിയിൽ ചില മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി. വിചാരണക്കോടതി ഏഴു വർഷം തടവിന് ശിക്ഷിച്ച ഒന്നാം പ്രതിയായ താവളം പാക്കുളം മേച്ചേരിൽ ഹുസൈനെ ഹൈക്കോടതി കുറ്റവിമുക്തനാക്കി വെറുതെവിട്ടു. എന്നാൽ മറ്റ് 13 പ്രതികളുടെ അപ്പീലുകൾ കോടതി പൂർണ്ണമായി തള്ളി. വിചാരണക്കോടതി നേരത്തെ നാലാം പ്രതിയെയും പതിനൊന്നാം പ്രതിയെയും വെറുതെവിട്ടിരുന്ന നടപടി ഹൈക്കോടതി ശരിവെക്കുകയും ചെയ്തു.
