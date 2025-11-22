Train Delays:ട്രെയിൻ യാത്രക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്..! ട്രെയിനുകളുടെ സമയക്രമങ്ങളിൽ മാറ്റം

തിരുവനന്തപുരം: റെയിൽവേ ട്രാക്കിലെ അറ്റകുറ്റപ്പണി കാരണം ട്രെയിനുകളുടെ സമയക്രമങ്ങളിൽ മാറ്റം. മാവേലിക്കര – ചെങ്ങന്നൂർ സെക്ഷനിൽ പാളത്തിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടക്കുന്നതിനാൽ ഇന്നും നാളെയും ട്രെയിൻ ഗതാഗതത്തിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി. രാത്രിയിൽ ഓടുന്ന ചില ട്രെയിനുകളുടെ സമയം പുനഃക്രമീകരിച്ചുവെന്ന് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ അറിയിച്ചു.
ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 4:20 ന് തിരുവനന്തപുരം നോർത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടേണ്ടിയിരുന്ന ട്രെയിൻ നമ്പർ 01464 തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത് - ലോകമാന്യ തിലക് ടെർമിനസ് സ്പെഷ്യൽ 3 മണിക്കൂർ 40 മിനിറ്റ് വൈകി രാത്രി 8 മണിക്ക് പുറപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ മാറ്റി. മറ്റ് നിരവധി ട്രെയിനുകളെയും ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ബാധിക്കും എന്നതിനാൽ റെയിൽ വൺ ആപ്പിൽ സമയം ഉറപ്പാക്കിയ ശേഷം മാത്രം യാത്ര പുറപ്പെടണമെന്ന് ഇന്ത്യൻ റെയിവേ അറിയിച്ചു.
വൈകീട്ട് 7:35 ന് കൊല്ലത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെടേണ്ടിയിരുന്ന ട്രെയിൻ നമ്പർ 06112 കൊല്ലം ജംഗ്ഷൻ - ചെന്നൈ എഗ്മോർ സ്പെഷ്യൽ ഒരു മണിക്കൂർ 40 മിനിറ്റ് വൈകി രാത്രി 8.15നാണ് പുറപ്പെടുക. 23 ഞായറാഴ്ച്ച പുലർച്ചെ 02:30ന് കൊല്ലത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെടേണ്ടിയിരുന്ന ട്രെയിൻ നമ്പർ 07102 കൊല്ലം ജംഗ്ഷൻ - മച്ചിലിപട്ടണം സ്പെഷ്യൽ, നാളെ രാവിലെ 3 മണിക്കൂർ 15 മിനിറ്റ് വൈകി രാവിലെ 05:45ന് പുറപ്പെടുന്ന രീതിയിലും മാറ്റി.
ഇന്ന് രാത്രി പുറപ്പെടേണ്ട കൊല്ലം ജംങ്ഷൻ – എറണാകുളം ജംങ്ഷൻ എക്സ്പ്രസ് റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്തു. മധുര – ഗുരുവായൂർ എക്സ്പ്രസ് കൊല്ലത്തും, നാഗർകോവിൽ – കോട്ടയം എക്സ്പ്രസ് കായംകുളത്തും, ചെന്നൈ സെൻട്രൽ – തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ സൂപ്പർഫാസ്റ്റ് കോട്ടയത്തും യാത്ര അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ഞായറാഴ്ചത്തെ ഗുരുവായൂർ – മധുര എക്സ്പ്രസ് കൊല്ലത്ത് നിന്നായിരിക്കും പുറപ്പെടുന്നത്.
