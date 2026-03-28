Indian Railway: ട്രെയിൻ യാത്രക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്; മാർച്ച് 28 മുതൽ ട്രെയിൻ ഗതാഗത ക്രമീകരണം

Indian Railway: പുതിയ വൈദ്യുതീകരിച്ച ഇരട്ടപ്പാത പ്രവർത്തനസജ്ജമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ട്രെയിൻ സർവീസുകളിൽ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Mar 28, 2026, 02:53 PM IST
  • പൂർണമായി റദ്ദാക്കുന്ന ട്രെയിനുകൾ ഏതൊക്കെ?
  • ഭാഗികമായി റദ്ദാക്കുന്ന ട്രെയിനുകൾ ഏതൊക്കെ?

Trending Photos

Mangal Gochar 2026: ബുധന്റെ നക്ഷത്രത്തിൽ ചൊവ്വയുടെ സംക്രമണം; ഈ രാശിക്കാർ പണം സമ്പാദിക്കും, ഇനി നല്ലകാലം..!
6
Mangal Gochar 2026
Mangal Gochar 2026: ബുധന്റെ നക്ഷത്രത്തിൽ ചൊവ്വയുടെ സംക്രമണം; ഈ രാശിക്കാർ പണം സമ്പാദിക്കും, ഇനി നല്ലകാലം..!
Navapanchama Rajayoga: നവപഞ്ചമ രാജയോഗത്താൽ ഇവർക്ക് ലഭിക്കും അപ്രതീക്ഷിത ആഡംബര ജീവിതം
8
Budh Guru Yuti
Navapanchama Rajayoga: നവപഞ്ചമ രാജയോഗത്താൽ ഇവർക്ക് ലഭിക്കും അപ്രതീക്ഷിത ആഡംബര ജീവിതം
Todays Horoscope: കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് ആശങ്ക ഏറും; വൃശ്ചിക രാശിക്കാർക്ക് പുരോഗതിയുടെ ദിനം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് ആശങ്ക ഏറും; വൃശ്ചിക രാശിക്കാർക്ക് പുരോഗതിയുടെ ദിനം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് മികച്ച ദിനം; മിഥുന രാശിക്കാർ തിടുക്കത്തിൽ തീരുമാനം എടുക്കരുത്; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് മികച്ച ദിനം; മിഥുന രാശിക്കാർ തിടുക്കത്തിൽ തീരുമാനം എടുക്കരുത്; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
തിരുവനന്തപുരം: മാർച്ച് 28 മുതൽ ട്രെയിൻ ഗതാഗത ക്രമീകരണം. തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ - കന്യാകുമാരി പാതയിൽ ഇരണിയൽ, നാഗർകോവിൽ ടൗൺ സ്റ്റേഷനുകൾക്കിടയിൽ പുതിയ വൈദ്യുതീകരിച്ച ഇരട്ടപ്പാത പ്രവർത്തനസജ്ജമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ട്രെയിൻ സർവീസുകളിൽ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയത്.

പൂർണമായി റദ്ദാക്കുന്ന ട്രെയിനുകൾ

മാർച്ച് 28: 16729 മധുര-പുനലൂർ എക്സ്പ്രസ്.

മാർച്ച് 29, 30: 56305 നാഗർകോവിൽ-തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത് പാസഞ്ചർ, 56310 തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത്-നാഗർകോവിൽ പാസഞ്ചർ, 56306 തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത്-നാഗർകോവിൽ പാസഞ്ചർ, 56309 നാഗർകോവിൽ-തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത് പാസഞ്ചർ, 56705 പുനലൂർ-കന്യാകുമാരി പാസഞ്ചർ, 56706 കന്യാകുമാരി-പുനലൂർ പാസഞ്ചർ, 66306 കൊല്ലം-കന്യാകുമാരി മെമു, 66305 കന്യാകുമാരി-കൊല്ലം മെമു, 16730 പുനലൂർ-മധുര എക്സ്പ്രസ്, 56101 നാഗർകോവിൽ-കൊല്ലം പാസഞ്ചർ, 56102 കൊല്ലം-നാഗർകോവിൽ പാസഞ്ചർ.

ഭാഗികമായി റദ്ദാക്കുന്ന ട്രെയിനുകൾ

29ന് നാഗർകോവിലിൽ നിന്നു പുറപ്പെടേണ്ട നാഗർകോവിൽ-ഷാലിമാർ ഗുരുദേവ് സൂപ്പർഫാസ്റ്റ് എക്സ്പ്രസ് (12659) തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രലിൽ നിന്ന് സർവീസ് ആരംഭിക്കും.

29, 30, 31 തീയതികളിൽ കന്യാകുമാരിയിൽ നിന്നു പുറപ്പെടേണ്ട കന്യാകുമാരി-പുണെ ജയന്തി എക്സ്പ്രസ് (16382) തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രലിൽ നിന്നു സർവീസ് ആരംഭിക്കും.

26, 27, 28 തീയതികളിൽ പുണെ ജംക്‌ഷനിൽ നിന്നു പുറപ്പെട്ട പുണെ-കന്യാകുമാരി ജയന്തി എക്സ്പ്രസ് (16381), 26ന് ഗാന്ധിധാം ജംക്‌ഷനിൽ നിന്നു പുറപ്പെട്ട ഗാന്ധിധാം-നാഗർകോവിൽ പ്രതിവാര എക്സ്പ്രസ് (16335), 27, 28, 29 തീയതികളിൽ മംഗളൂരു സെൻട്രലിൽ നിന്ന് സർവീസ് ഉള്ള മംഗളൂരു-കന്യാകുമാരി പരശുറാം എക്സ്പ്രസ് (16649) എന്നിവ തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രലിൽ യാത്ര അവസാനിപ്പിക്കും.

28,29, 30 തീയതികളിൽ കന്യാകുമാരിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടേണ്ട കന്യാകുമാരി-മംഗളൂരു പരശുറാം എക്സ്പ്രസ് (16650) കന്യാകുമാരിക്കും തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രലിനും ഇടയിൽ ഭാഗികമായി റദ്ദാക്കി. ഈ ട്രെയിൻ തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രലിൽ നിന്ന് നിശ്ചിത സമയത്ത് സർവീസ് ആരംഭിക്കും.

27, 28, 29 തീയതികളിൽ മംഗളൂരു സെൻട്രലിൽ നിന്ന് സർവീസ് നടത്തുന്ന മംഗളൂരു-തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ ഏറനാട് എക്സ്പ്രസ് (16605) കൊല്ലം ജംക്‌ഷനിൽ യാത്ര അവസാനിപ്പിക്കും. കൊല്ലം ജംക്‌ഷനും തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രലിനും ഇടയിൽ സർവീസ് റദ്ദാക്കി.

28നും 29നും 30നും തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രലിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടേണ്ട തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ-മംഗളൂരു ഏറനാട് എക്സ്പ്രസ് (16606) കൊല്ലം ജംക്‌ഷനിൽ നിന്ന് നിശ്ചിത സമയത്ത് സർവീസ് ആരംഭിക്കും. തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രലിനും കൊല്ലത്തിനും ഇടയിൽ സർവീസ് റദ്ദാക്കി.

30ന് തിരുച്ചിറപ്പള്ളി ജംക്‌ഷനിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന തിരുച്ചിറപ്പള്ളി-തിരുവനന്തപുരം ഇന്റർസിറ്റി എക്സ്പ്രസ് (22627) തിരുനെൽവേലി ജംക്‌ഷനിൽ യാത്ര അവസാനിപ്പിക്കും.

30ന് തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രലിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടേണ്ട തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ-തിരുച്ചിറപ്പള്ളി ജംക്‌ഷൻ ഇന്റർസിറ്റി എക്സ്പ്രസ് (22627) തിരുനെൽവേലി ജംക്‌ഷനിൽ നിന്ന് സർവീസ് ആരംഭിക്കും.

