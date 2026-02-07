തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തെ ഭക്തിസാന്ദ്രമാക്കുന്ന ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല മഹോത്സവത്തിനായുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ അവസാനഘട്ടത്തിലേക്ക്. മാർച്ച് മൂന്നിന് നടക്കുന്ന പൊങ്കാലയുടെ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ മന്ത്രി വി. ശിവൻകുട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന യോഗത്തിൽ വിലയിരുത്തി.
നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പുരോഗതിയും വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ ഏകോപനവുമാണ് യോഗം പ്രധാനമായും ചർച്ച ചെയ്തത്. മതസൗഹാർദ്ദത്തിനും ഐക്യത്തിനും പേരുകേട്ട അനന്തപുരി, 'സ്ത്രീകളുടെ ശബരിമല' എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആറ്റുകാൽ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവത്തിനായി വലിയ സജ്ജീകരണങ്ങളാണ് ഇത്തവണയും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെട്ടു. മന്ത്രി വി. ശിവൻകുട്ടിക്ക് പുറമെ വി.വി രാജേഷ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരും അവലോകന യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. നിലവിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വ്യവസ്ഥാപിതമായാണ് മുന്നോട്ടുപോകുന്നത്.
പൊങ്കാല ദിനത്തിലെ തിരക്ക് പരിഗണിച്ച് പ്രത്യേക സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും ഉറപ്പാക്കും. വരുംദിവസങ്ങളിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടക്കുന്ന ഉന്നതതല യോഗത്തിൽ ഒരുക്കങ്ങളുടെ അന്തിമരൂപം നിശ്ചയിക്കും. ഈ വർഷം മാർച്ച് മൂന്നിനാണ് അനന്തപുരിയെ യാഗശാലയാക്കുന്ന പൊങ്കാല മഹോത്സവം നടക്കുന്നത്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.