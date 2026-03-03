Attukal Pongala: ഭക്തിയുടെ മറവിൽ 'പിരിവ്'; പൊങ്കാലയ്ക്ക് എത്തിയ ഭക്തരിൽ നിന്ന് അനധികൃത പിരിവ്, 2 പേർ പിടിയിൽ

തിരുവനന്തപുരം: ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാലയ്ക്ക് എത്തിയവരിൽ നിന്ന് അനധികൃത പിരിവ് നടത്തിയ രണ്ട് പേർ കസ്റ്റഡിയിൽ. എസ് എം വി ഗവൺമെന്റ് സ്കൂൾ പിടിഎ പ്രസിഡന്റ് കർണൻ ഉൾപ്പെടെ രണ്ട് പേരാണ് ഭക്തരിൽ നിന്ന് അനധികൃത പിരിവ് നടത്തിയതിന്റെ പേരിൽ കസ്റ്റഡിയിലായിട്ടുള്ളത്. തമ്പാനൂർ പോലീസാണ് പ്രതികളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. പൊങ്കാലയോടനുബന്ധിച്ച് പല സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളും പിരിവ് നടത്തുന്നതായി പരാതി ഉയർന്നിരുന്നു.
പിരിവ് നടത്തിയത് കാർ പാർക്കിംഗിന്
കാർ പാർക്കിംഗിനായാണ് ഇവർ ഭക്തരിൽ നിന്ന് അനധികൃതമായി പണം പിരിച്ചത്. ഒരു കാർ പാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനായി 400 രൂപയാണ് ഇവർ വാങ്ങിയത്.
ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല
സ്ത്രീകളുടെ ശബരിമല എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആറ്റുകാൽ അമ്മയ്ക്ക് പൊങ്കാല സമർപ്പണമായിരുന്നു ഇന്ന്. ലക്ഷക്കണക്കിന് ഭക്തരാണ് ഇതിൽ പങ്കെടുത്തത്. ഉച്ചക്ക് 2.15ഓടെ പൊങ്കാലയുടെ നിവേദ്യ സമർപ്പണ ചടങ്ങുകൾ തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഇന്ന് ചന്ദ്രഗ്രഹണമായതിനാൽ 3.10 മുതൽ രാത്രി 7 വരെ ക്ഷേത്ര ദർശനം ഉണ്ടാകില്ല. മുന്നൂറ്റി എൺപതോളം പൂജാരിമാരെയാണ് പൊങ്കാല നിവേദിക്കാനായി നിയോഗിച്ചിരുന്നത്.
