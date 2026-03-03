English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Attukal Pongala: ഭക്തിയുടെ മറവിൽ 'പിരിവ്'; പൊങ്കാലയ്ക്ക് എത്തിയ ഭക്തരിൽ നിന്ന് അനധികൃത പിരിവ്, 2 പേർ പിടിയിൽ

Attukal Pongala: ഭക്തിയുടെ മറവിൽ 'പിരിവ്'; പൊങ്കാലയ്ക്ക് എത്തിയ ഭക്തരിൽ നിന്ന് അനധികൃത പിരിവ്, 2 പേർ പിടിയിൽ

കാർ പാർക്കിം​ഗിന്റെ പേരിൽ അനധികൃതമായി ഇവർ ഭക്തരിൽ നിന്ന് പണം വാങ്ങുകയായിരുന്നു.

Written by - Karthika V | Last Updated : Mar 3, 2026, 04:49 PM IST
  • കാർ പാർക്കിം​ഗിനായാണ് ഇവർ ഭക്തരിൽ നിന്ന് അനധികൃതമായി പണം പിരിച്ചത്.
  • ഒരു കാർ പാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനായി 400 രൂപയാണ് ഇവർ വാങ്ങിയത്.

Attukal Pongala: ഭക്തിയുടെ മറവിൽ 'പിരിവ്'; പൊങ്കാലയ്ക്ക് എത്തിയ ഭക്തരിൽ നിന്ന് അനധികൃത പിരിവ്, 2 പേർ പിടിയിൽ

തിരുവനന്തപുരം: ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാലയ്ക്ക് എത്തിയവരിൽ നിന്ന് അനധികൃത പിരിവ് നടത്തിയ രണ്ട് പേർ കസ്റ്റഡിയിൽ. എസ് എം വി ​ഗവൺമെന്റ് സ്കൂൾ പിടിഎ പ്രസിഡന്റ് കർണൻ ഉൾപ്പെടെ രണ്ട് പേരാണ് ഭക്തരിൽ നിന്ന് അനധികൃത പിരിവ് നടത്തിയതിന്റെ പേരിൽ കസ്റ്റഡിയിലായിട്ടുള്ളത്. തമ്പാനൂർ പോലീസാണ് പ്രതികളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. പൊങ്കാലയോടനുബന്ധിച്ച് പല സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളും പിരിവ് നടത്തുന്നതായി പരാതി ഉയർന്നിരുന്നു. 

പിരിവ് നടത്തിയത് കാർ പാർക്കിം​ഗിന്

കാർ പാർക്കിം​ഗിനായാണ് ഇവർ ഭക്തരിൽ നിന്ന് അനധികൃതമായി പണം പിരിച്ചത്. ഒരു കാർ പാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനായി 400 രൂപയാണ് ഇവർ വാങ്ങിയത്. 

Also Read: Minister Veena George Case: വീണാ ജോർജിനെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്ന കേസ്; കെഎസ്‍യു പ്രവർത്തകർക്ക് തിരിച്ചടി, ജാമ്യമില്ല

ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല

സ്ത്രീകളുടെ ശബരിമല എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആറ്റുകാൽ അമ്മയ്ക്ക് പൊങ്കാല സമർപ്പണമായിരുന്നു ഇന്ന്. ലക്ഷക്കണക്കിന് ഭക്തരാണ് ഇതിൽ പങ്കെടുത്തത്. ഉച്ചക്ക് 2.15ഓടെ പൊങ്കാലയുടെ നിവേദ്യ സമർപ്പണ ചടങ്ങുകൾ തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഇന്ന് ചന്ദ്രഗ്രഹണമായതിനാൽ 3.10 മുതൽ രാത്രി 7 വരെ ക്ഷേത്ര ദർശനം ഉണ്ടാകില്ല. മുന്നൂറ്റി എൺപതോളം പൂജാരിമാരെയാണ് പൊങ്കാല നിവേദിക്കാനായി നിയോ​ഗിച്ചിരുന്നത്. 

