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Sabarimala: ശബരിമല യാത്ര ഇന്നും നാളെയും ഒഴിവാക്കണം; 8 ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് അവധി

പമ്പയിൽ വെള്ളപൊക്കവും മണ്ണിടിച്ചിലിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന റിപ്പോർട്ടിനെ തുടർന്നാണ് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

Written ByAjitha Kumari
Published: Aug 02, 2026, 08:22 AM IST|Updated: Aug 02, 2026, 08:22 AM IST
Sabarimala: ശബരിമല യാത്ര ഇന്നും നാളെയും ഒഴിവാക്കണം; 8 ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് അവധി
Image Credit: File photo

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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