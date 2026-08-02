/Sabarimala: ശബരിമല യാത്ര ഇന്നും നാളെയും ഒഴിവാക്കണം; 8 ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് അവധി

ശബരിമല: കനത്ത മഴയും വെള്ളപ്പൊക്കവും മണ്ണിടിച്ചിൽ സാധ്യതയും പമ്പയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഈ സമയത് ഇന്നും നാളെയുമായി നിറപുത്തരി ദർശനത്തിനായി ശബരിമലയിലേക്ക് പോകാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഭക്തർ തീരുമാനം പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
മഴ ഇന്നും തീവ്രമാകും എന്ന റിപ്പോർട്ടിനെ തുടർന്ന് ഇന്ന് 8 ജില്ലകളിൽ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഇന്ന് നടത്താനിരുന്ന സ്റ്റേറ്റ് എലിജിബിലിറ്റി പരീക്ഷ (സെറ്റ്) മാറ്റിവെച്ചു. പുതുക്കിയ തീയതി പിന്നീട് അറിയിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എംജി സര്വകലാശാല നാളെ നടത്താനിരുന്ന രണ്ടാം സെമസ്റ്റര് എംഎ (സിഎസ്എസ്) (2025 അഡ്മിഷന് റഗുലര്. 2024 അഡ്മിഷന് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്, 2020 മുതല് 2024വരെ അഡ്മിഷനുകള് റീ അപ്പിയറന്സ്, 2019 ആദ്യ മെഴ്സി ചാന്സ്) മേയ് 26 ന്റെ പ്രാക്ടിക്കല് പരീക്ഷകളും മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.
തീവ്രമഴ ഉണ്ടാകുമെന്ന റിപ്പോർട്ടിനെ തുടർന്ന് ഇന്ന് 12 ജില്ലകളിലും ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
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