Azhikutty: വിഎസിൻറെ സഹോദരി ആഴിക്കുട്ടി അന്തരിച്ചു

ആലപ്പുഴ: പറവൂർ വെന്തലത്തറ വീട്ടിൽ ആഴിക്കുട്ടി (95) അന്തരിച്ചു. വി.എസ് അച്യുതാനന്ദന്റെ സഹോദരിയാണ്. വാർധക്യസഹജമായ അസുഖത്തെ തുടർന്നാണ് അന്ത്യം. അസുഖബാധിതയായി ഏറെ നാളുകളായി കിടപ്പിലായിരുന്നു.
വി.എസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മൂന്ന് സഹോദരൻമാരുടെ ഏക സഹോദരിയായിരുന്നു ആഴിക്കുട്ടി. സഹോദരൻമാർ നേരത്തെ മരിച്ചു. ആഴിക്കുട്ടിയുടെ സംസ്കാരം വീട്ടു വളപ്പിൽ നടക്കും. ഭർത്താവ്: പരേതനായ ഭാസ്കരൻ. മക്കൾ: തങ്കമണി, പരേതയായ സുശീല.
