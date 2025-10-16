English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Azhikutty: വിഎസിൻറെ സഹോദരി ആഴിക്കുട്ടി അന്തരിച്ചു

Azhikutty: വിഎസിൻറെ സഹോദരി ആഴിക്കുട്ടി അന്തരിച്ചു

Azhikutty Passes Away: വി.എസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മൂന്ന് സഹോദരൻമാരുടെ ഏക സഹോദരിയായിരുന്നു ആഴിക്കുട്ടി.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Oct 16, 2025, 02:24 PM IST
  • അസുഖബാധിതയായി ഏറെ നാളുകളായി കിടപ്പിലായിരുന്നു
  • വാർധക്യസഹജമായ അസുഖത്തെ തുടർന്നാണ് അന്ത്യം

ആലപ്പുഴ: പറവൂർ വെന്തലത്തറ വീട്ടിൽ ആഴിക്കുട്ടി (95) അന്തരിച്ചു. വി.എസ് അച്യുതാനന്ദന്റെ സഹോദരിയാണ്. വാർധക്യസഹജമായ അസുഖത്തെ തുടർന്നാണ് അന്ത്യം. അസുഖബാധിതയായി ഏറെ നാളുകളായി കിടപ്പിലായിരുന്നു.

വി.എസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മൂന്ന് സഹോദരൻമാരുടെ ഏക സഹോദരിയായിരുന്നു ആഴിക്കുട്ടി. സഹോദരൻമാർ നേരത്തെ മരിച്ചു. ആഴിക്കുട്ടിയുടെ സംസ്കാരം വീട്ടു വളപ്പിൽ നടക്കും. ഭർത്താവ്: പരേതനായ ഭാസ്കരൻ. മക്കൾ: തങ്കമണി, പരേതയായ സുശീല.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

AzhikuttyVS Achuthanandanവിഎസ്ആഴിക്കുട്ടിആലപ്പുഴ

