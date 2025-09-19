English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Financial Fraud: സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ്; മുട്ടത്തറ കൗൺസിലർ ബി രാജേന്ദ്രൻ രാജിവച്ചു

Financial Fraud: സിപിഎം പ്രാദേശിക നേതാവാണ് ബി രാജേന്ദ്രൻ

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Sep 19, 2025, 03:41 PM IST
  • ഗുരുതരമായ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് പുറത്ത് വന്നതോടെയാണ് നടപടി.
  • മേയർ ആര്യ രാജേന്ദ്രൻ രാജി ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു

Financial Fraud: സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ്; മുട്ടത്തറ കൗൺസിലർ ബി രാജേന്ദ്രൻ രാജിവച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് പുറത്തുവന്നതോടെ തുടർന്ന് തിരുവന്തപുരം മുട്ടത്തറ കൗൺസിലർ ബി രാജേന്ദ്രൻ രാജിവച്ചു. സിപിഎം പ്രാദേശിക നേതാവാണ് ബി രാജേന്ദ്രൻ. ഗുരുതരമായ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് പുറത്ത് വന്നതോടെയാണ് നടപടി. മേയർ ആര്യ രാജേന്ദ്രൻ രാജി ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഗുരുതരമായ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് തെളിവുകൾ സഹിതം പുറത്ത് വന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൗൺസിലറോട് രാജി ആവശ്യപ്പെടാനും പാർടിയുടെ പ്രാഥമിക അംഗത്വത്തിൽ നിന്നും പുറത്താക്കാനും തിരുമാനിച്ചതായി പാർടി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി അഡ്വ. വി ജോയി എംഎൽഎ അറിയിച്ചു.

