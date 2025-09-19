Financial Fraud: സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ്; മുട്ടത്തറ കൗൺസിലർ ബി രാജേന്ദ്രൻ രാജിവച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് പുറത്തുവന്നതോടെ തുടർന്ന് തിരുവന്തപുരം മുട്ടത്തറ കൗൺസിലർ ബി രാജേന്ദ്രൻ രാജിവച്ചു. സിപിഎം പ്രാദേശിക നേതാവാണ് ബി രാജേന്ദ്രൻ. ഗുരുതരമായ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് പുറത്ത് വന്നതോടെയാണ് നടപടി. മേയർ ആര്യ രാജേന്ദ്രൻ രാജി ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഗുരുതരമായ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് തെളിവുകൾ സഹിതം പുറത്ത് വന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൗൺസിലറോട് രാജി ആവശ്യപ്പെടാനും പാർടിയുടെ പ്രാഥമിക അംഗത്വത്തിൽ നിന്നും പുറത്താക്കാനും തിരുമാനിച്ചതായി പാർടി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി അഡ്വ. വി ജോയി എംഎൽഎ അറിയിച്ചു.
