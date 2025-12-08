English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Dileep: ദിലീപിനെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷനിലേക്ക് തിരിച്ചെടുക്കുമെന്ന് ബി രാകേഷ്; കുറ്റം ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് നേരത്തേ അറിയാമായിരുന്നു

 നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ പ്രതിയായിരുന്ന ദിലീപിനെ ഇന്ന് കോടതി കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയതോടെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷനിലേക്ക് തിരിച്ചെടുക്കുമെന്ന് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്‌സ് അസോസിയേഷന്‍ പ്രസിഡൻ്റ് ബി രാകേഷ്.

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Dec 8, 2025, 04:01 PM IST
  • സംഘടനയുടെ യോഗത്തിന് ശേഷം കൂടുതൽ തീരുമാനമുണ്ടാകുമെന്നും, നടപടികൾ വേഗത്തിലെടുക്കുമെന്നും രാകേഷ് അറിയിച്ചു.
  • എല്ലാ സിനിമാ സംഘടനകളും ദിലീപിനെ പുറത്താക്കിയത് കൊണ്ടാണ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷനും നടപടി എടുത്തത്.

എറണാകുളം: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ പ്രതിയായിരുന്ന ദിലീപിനെ ഇന്ന് കോടതി കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയതോടെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷനിലേക്ക് തിരിച്ചെടുക്കുമെന്ന് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്‌സ് അസോസിയേഷന്‍ പ്രസിഡൻ്റ് ബി രാകേഷ്. സംഘടനയുടെ യോഗത്തിന് ശേഷം കൂടുതൽ തീരുമാനമുണ്ടാകുമെന്നും, നടപടികൾ വേഗത്തിലെടുക്കുമെന്നും രാകേഷ് അറിയിച്ചു.

എല്ലാ സിനിമാ സംഘടനകളും ദിലീപിനെ പുറത്താക്കിയത് കൊണ്ടാണ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷനും ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പുറത്താക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിച്ചത്. ദിലീപിനെ കുറ്റവിമുക്തൻ ആക്കിയതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും, ദിലീപ് കുറ്റം ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് നേരത്തേ തന്നെ അറിയാമായിരുന്നെന്നും രാകേഷ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. കോടതി കുറ്റക്കാരെന്ന് വിധിച്ചവർക്ക് കടുത്ത ശിക്ഷ നൽകണമെന്നും ബി രാകേഷ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ ഒന്ന് മുതല്‍ ആറ് വരെയുള്ള പ്രതികള്‍ കുറ്റക്കാരെന്ന് കോടതി വിധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. പൾസർ സുനി, മാർട്ടിൻ ആൻറണി, ബി മണികണ്ഠൻ, വിപി വിജീഷ്, വടിവാൾ സലിം, പ്രദീപ്, എന്നിവരാണ് ബലാത്സംഗകേസില്‍ പ്രതികള്‍. എറണാകുളം പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെഷന്‍സ് കോടതിയിൽ ജഡ്ജി ഹണി എം വര്‍ഗീസാണ് കേസില്‍ വിധി പറഞ്ഞത്. ഈ മാസം 12 നാണ് കേസിൽ ശിക്ഷാ വിധി പ്രഖ്യാപിക്കുക. 

 

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Arathi N Aji

Journalist in Zee Malayalam News ...Read More

DileepProducer Association

