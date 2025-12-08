Dileep: ദിലീപിനെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷനിലേക്ക് തിരിച്ചെടുക്കുമെന്ന് ബി രാകേഷ്; കുറ്റം ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് നേരത്തേ അറിയാമായിരുന്നു

എറണാകുളം: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ പ്രതിയായിരുന്ന ദിലീപിനെ ഇന്ന് കോടതി കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയതോടെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷനിലേക്ക് തിരിച്ചെടുക്കുമെന്ന് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷന് പ്രസിഡൻ്റ് ബി രാകേഷ്. സംഘടനയുടെ യോഗത്തിന് ശേഷം കൂടുതൽ തീരുമാനമുണ്ടാകുമെന്നും, നടപടികൾ വേഗത്തിലെടുക്കുമെന്നും രാകേഷ് അറിയിച്ചു.
എല്ലാ സിനിമാ സംഘടനകളും ദിലീപിനെ പുറത്താക്കിയത് കൊണ്ടാണ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷനും ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പുറത്താക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിച്ചത്. ദിലീപിനെ കുറ്റവിമുക്തൻ ആക്കിയതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും, ദിലീപ് കുറ്റം ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് നേരത്തേ തന്നെ അറിയാമായിരുന്നെന്നും രാകേഷ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. കോടതി കുറ്റക്കാരെന്ന് വിധിച്ചവർക്ക് കടുത്ത ശിക്ഷ നൽകണമെന്നും ബി രാകേഷ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ ഒന്ന് മുതല് ആറ് വരെയുള്ള പ്രതികള് കുറ്റക്കാരെന്ന് കോടതി വിധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. പൾസർ സുനി, മാർട്ടിൻ ആൻറണി, ബി മണികണ്ഠൻ, വിപി വിജീഷ്, വടിവാൾ സലിം, പ്രദീപ്, എന്നിവരാണ് ബലാത്സംഗകേസില് പ്രതികള്. എറണാകുളം പ്രിന്സിപ്പല് സെഷന്സ് കോടതിയിൽ ജഡ്ജി ഹണി എം വര്ഗീസാണ് കേസില് വിധി പറഞ്ഞത്. ഈ മാസം 12 നാണ് കേസിൽ ശിക്ഷാ വിധി പ്രഖ്യാപിക്കുക.
