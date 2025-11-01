English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Baby Dies In Pathanamthitta: പാൽ കൊടുത്ത ശേഷം കുഞ്ഞിനെ ഉറക്കാൻ കിടത്തി. എന്നാൽ, പിന്നീട് കുഞ്ഞിന് അനക്കമില്ലെന്ന സംശയത്തെ തുടർന്നാണ് പ്രാഥമികാരോ​ഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെത്തിച്ചത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Nov 1, 2025, 07:07 PM IST
  • പത്തനംതിട്ട ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ വിദ​ഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി എത്തിച്ചെങ്കിലും മരണം സംഭവിച്ചു
  • സംഭവത്തിൽ പോലീസ് അസ്വാഭാവിക മരണത്തിന് കേസെടുത്തു

Pathanamthitta News: പത്തനംതിട്ടയിൽ മുലപ്പാൽ നെറുകയിൽ കയറി ഒന്നരവയസ്സുകാരൻ മരിച്ചു; അന്വേഷണം

പത്തനംതിട്ട: പത്തനംതിട്ട ചെന്നീർക്കരയിൽ മുലപ്പാൽ നെറുകയിൽ കയറി ഒന്നര വയസുകാരൻ മരിച്ചു. പന്നിക്കുഴി സ്വദേശി സജിയുടെ മകൻ സായ് ആണ് മരിച്ചത്. ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 10 മണിയോടെയാണ് സംഭവം. പാൽ കൊടുത്ത ശേഷം കുഞ്ഞിനെ ഉറക്കാൻ കിടത്തി.

എന്നാൽ, ഏതാനും മണിക്കൂറിന് ശേഷം കുഞ്ഞിന് അനക്കമില്ലെന്ന് സംശയം തോന്നിയതിനെ തുടർന്നാണ് കുഞ്ഞിനെ പ്രാഥമികാരോ​ഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെത്തിച്ചത്. കുഞ്ഞിനെ വിദ​ഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി പത്തനംതിട്ട ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല.

പത്തനംതിട്ട ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ വച്ചാണ് മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. കുഞ്ഞിന്റെ മൃതദേഹം പത്തനംതിട്ട ജനറൽ ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സംഭവത്തിൽ പോലീസ് അസ്വാഭാവിക മരണത്തിന് കേസെടുത്തു. സംഭവത്തിൽ രക്ഷിതാക്കൾ പറയുന്നത് തന്നെയാണോ സംഭവിച്ചതെന്ന് പരിശോധിക്കും.

