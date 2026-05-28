/Bakrid 2026: ത്യാഗസമരണകൾ പുതുക്കി വിശ്വാസികൾക്ക് ഇന്ന് ബലിപെരുന്നാൾ

Eid Al-Adha 2026: സംസ്ഥാനത്ത് ഇത്തവണ രണ്ടു ദിവസത്തെ അവധിയാണ് പെരുന്നാൾ പ്രമാണിച്ചു പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
തിരുവനന്തപുരം: ത്യാഗസ്മരണകൾ പുതുക്കി ഇന്ന് ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസികൾ ബലിപെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്നു. ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ പള്ളികളിലും ഈദ് ഗാഹുകളിലും പെരുന്നാൾ നമസ്കാരങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്.
വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഈദ് ഗാഹ് നടക്കും. പ്രവാചകനായ ഇബ്രാഹിം നബി തന്റെ മകൻ ഇസ്മായിലിനെ ബലികൊടുക്കാൻ തയ്യാറായതിനുള്ള ത്യാഗസ്മരണയായിട്ടാണ് ഇന്ന് ബലിപെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്നത്. ചൊവ്വാഴ്ച അറഫ നോമ്പ് പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് വിശ്വാസികൾ ബലിപെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്നത്.
ഗൾഫിലൊക്കെ ഇന്നലെയായിരുന്നു ബലിപെരുന്നാൾ. സംസ്ഥാനത്ത് പെരുന്നാളിനോടനുബന്ധിച്ചു രണ്ടു ദിവസത്തെ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. കലണ്ടർ പ്രകാരം മെയ് 27നാണ് ബക്രീദ് വരേണ്ടത്. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച മാസപ്പിറവി ദൃശ്യമാകാത്തതിനാൽ ബലി പെരുന്നാൾ 28 ലേക്ക് മാറുകയായിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ 27 കൂടാതെ 28 നും സർക്കാർ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. മെയ് 19 നായിരുന്നു ദുൽഹജ്ജ് ഒന്ന് ഇതനുസരിച്ചാണ് 28 ന് ബലിപെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്നത്.
