/Bakrid 2026: ബക്രീദ് 27നോ 28നോ? കേരളത്തിൽ എന്ന്? അറിയേണ്ടതെല്ലാം

Bakrid 2026: റമദാൻ മാസത്തിന്റെ അവസാനം ഷവ്വാൽ മാസത്തിന്റെ ആദ്യദിനമാണ് ഈദ് ആഘോഷിക്കുന്നത്
ഇസ്ലാമിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്സവങ്ങളിലൊന്നാണ് ബക്രീദ് അഥവ ഈദ് അൽ-അദ്ഹ. കേരളത്തിൽ ഈ വർഷം ബക്രീദ് എപ്പോഴാണ്? നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതെല്ലാം നമുക്ക് നോക്കാം.
റമദാൻ മാസത്തിന്റെ അവസാനം ഷവ്വാൽ മാസത്തിന്റെ ആദ്യദിനമാണ് ഈദ് ആഘോഷിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഓരോ വർഷവും പോലെ, 2026-ലും ഈദിന്റെ തീയതി ചന്ദ്രദർശനത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത്. പുണ്യ റമദാൻ മാസത്തിന്റെ അവസാനമാണ് ഈ ഉത്സവം. ഹജ്ജിന്റെ പരിസമാപ്തി കൂടിയാണ് ബക്രീദ്.
നിലവിലെ കലണ്ടർ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ അനുസരിച്ച്, 2026 മെയ് 27നാണ് ഇന്ത്യയിൽ ബക്രീദ് (ഈദ് അൽ-അദ്ഹ) ആചരിക്കുക. എന്നാൽ ചന്ദ്രനെ കാണാൻ വൈകിയാൽ 27 എന്നുള്ളത് 28 ലേക്ക് മാറാനും സാധ്യതയുണ്ട്.
ബക്രീദിന്റെ പ്രാധാന്യം
അല്ലാഹുവിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ മകനെ ബലിയർപ്പിക്കാൻ തയ്യാറായ പ്രവാചകൻ ഇബ്രാഹിം (അബ്രഹാം) ന്റെ ഭക്തിയെ അനുസ്മരിക്കുന്നതാണ് ഈദ് അൽ-അദ്ഹ അഥവാ ബക്രീദ്. ഇസ്ലാമിക പാരമ്പര്യമനുസരിച്ച്, അല്ലാഹു ഇടപെട്ട് തന്റെ മകനു പകരം ഒരു ആടിനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു - ബലിയർപ്പിക്കൽ, വിശ്വാസം, എന്നിവയാണ് ഈ ഉത്സവത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം.
ബക്രീദ് നമസ്കാരങ്ങൾ എങ്ങനെ?
ബക്രീദിന് ദേശീയ പ്രാർത്ഥനാ സമയമൊന്നുമില്ല. നഗരം, പള്ളി, പ്രാദേശിക സമൂഹം എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ച് ഈദ് നമസ്കാര സമയം വ്യത്യാസപ്പെടാറുണ്ട്, സാധാരണയായി സൂര്യോദയത്തിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ, പലപ്പോഴും രാവിലെ 6:00 നും 9:00 നും ഇടയിലാണ് ഇത് നടക്കുക. കൃത്യമായ സമയത്തിനായി വിശ്വാസികൾ അവരുടെ പ്രാദേശിക പള്ളിയിലോ ഈദ്ഗാഹിലോ പരിശോധിക്കുക. അതേസമയം, ബക്രീദ് ഇന്ത്യയിൽ ഗസറ്റഡ് പൊതു അവധി ദിവസമാണ്, അതായത് സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ, സ്കൂളുകൾ, നിരവധി ബിസിനസുകൾ എന്നിവ അടച്ചിരിക്കും.
ഇന്ത്യയിൽ ബക്രീദിന്റെ 2026 മെയ് 27 ആണെന്ന് പ്രതീക്ഷിന്നുവെങ്കിലും, ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം ചന്ദ്രദർശനത്തിന് ശേഷമേ ഉണ്ടാകൂ.
