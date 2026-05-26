/Bakrid 2026: കേരളത്തിൽ ബക്രീദ് എന്ന്? അവധി എന്നൊക്കെ?

Bakrid 2026: ബക്രീദ് പ്രമാണിച്ച് സംസ്ഥാനത്ത് രണ്ടുദിവസം പൊതുഅവധി
കേരളത്തിൽ ബലിപെരുന്നാൾ ഈ മാസം 28നാണ്. കലണ്ടർ പ്രകാരം, മെയ് 27നാണ് ബക്രീദ് വരേണ്ടത്. എന്നാൽ, കഴിഞ്ഞയാഴ്ച മാസപ്പിറവി ദൃശ്യമാകാത്തതിനാൽ ബലി പെരുന്നാൾ 28ലേക്ക് മാറുകയായിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ 27 കൂടാതെ 28 നും സർക്കാർ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു.
മെയ് 19 നായിരുന്നു ദുൽഹജ്ജ് ഒന്ന് ഇതനുസരിച്ചാണ് 28 ന് ബലിപെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്നത്. മാസപ്പിറവി ദൃശ്യമാകാത്തതിനെ തുടർന്ന് പെരുന്നാൾ ആഘോഷം മെയ് 28 ലേക്ക് മാറിയതോടെ പെരുന്നാൾ ദിനമായ 28നും അവധി നൽകണമെന്ന് ആവശ്യമുയർന്നിരുന്നു. ജനങ്ങളുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും സൗകര്യം മുൻനിർത്തിയാണ് രണ്ട് ദിവസത്തെ അവധി അനുവദിച്ച് സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കിയത്.
സാധാരണഗതിയിൽ കലണ്ടറിലെ അവധി യഥാർഥ ആഘോഷ ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റുകയാണ് പലപ്പോഴും ചെയ്യാറുള്ളത്. എന്നാൽ ഇത്തവണ രണ്ട് ദിവസത്തെ അവധി നൽകാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഔദ്യോഗിക ഉത്തരവ് ഇന്ന് രാവിലെയാണ് സർക്കാർ പുറത്തിറക്കിയത്.
കേരളത്തിലെ എല്ലാ സർക്കാർ ഓഫീസുകൾക്കും, എല്ലാ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും (പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകൾ ഉൾപ്പെടെ), നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആക്ട്-1881 പ്രകാരം വരുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അവധിയായിരിക്കും' സർക്കാർ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു.
