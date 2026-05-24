/Bakrid 2026: പെരുന്നാൾ ആഘോഷമാക്കാൻ ഇക്കുറി അവധി രണ്ട് ദിവസം! മെയ് 28നും കേരളത്തിൽ പൊതുഅവധി

Bakrid 2026 Holidays: പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കാൻ രണ്ട് ദിവസത്തെ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് സർക്കാർ ഇത്തവണ.
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ഇക്കുറി ബക്രീദിന് രണ്ട് ദിവസത്തെ അവധി. 27, 28 ദിവസങ്ങളിൽ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ച് കൊണ്ട് സർക്കാർ ഉത്തരവിറങ്ങി. കലണ്ടറിൽ മെയ് 27ന് ആണ് പൊതുഅവധിയായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ കേരളത്തിൽ ബക്രീദ് ആഘോഷം നടക്കുക 28നാണ്. ഇത് പ്രകാരമാണ് ബുധൻ, വ്യാഴം ദിവസങ്ങളിൽ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
സാധാരണഗതിയിൽ കലണ്ടറിലെ അവധി ദിവസവും യഥാർഥ ആഘോഷ ദിവസവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം വന്നാൽ യഥാർത്ഥ ദിവസത്തേക്ക് അവധി മാറ്റുന്നതാണ് പതിവ്. എന്നാൽ ഇത്തവണ രണ്ട് ദിവസവും അവധി നൽകാൻ സർക്കാര്ഡ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.
ത്യാഗത്തിന്റെയും സഹനത്തിന്റെയും മഹത്വം വിളിച്ചോതുന്ന ആഘോഷമാണ് ബലിപെരുന്നാള് അഥവാ ബക്രീദ്. ഈദുല് അദ്ഹ എന്ന അറബി വാക്കില് നിന്നാണ് ബക്രീദ് എന്ന പേര് വന്നത്. ബലി എന്നാണ് അദ്ഹയുടെ അര്ത്ഥം. ഈദുല് അദ്ഹ എന്നാല് ബലിപെരുന്നാള് എന്നാണ് അര്ത്ഥം.
ദൈവകല്പ്പന അനുസരിച്ച് മകനെ ബലി നല്കാന് തയ്യാറായ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ ഓര്മ്മ പുതുക്കലാണ് ഈ ആഘോഷം. പ്രവാചകനായ ഇബ്രാഹിം നബിക്ക് വളരെക്കാലം മക്കള് ഇല്ലായിരുന്നു. വാര്ദ്ധക്യകാലത്ത് ഇബ്രാഹിം നബിക്ക് ഒരു പുത്രനെ നല്കി ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു. പിന്നീട് ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ വിശ്വാസത്തെ പരീക്ഷിക്കാന് ദൈവം തീരുമാനിച്ചു. വാര്ദ്ധക്യകാലത്ത് ജനിച്ച ഏക പുത്രനായ ഇസ്മായിലിനെ ദൈവം തനിക്ക് ബലി നല്കാന് ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു.
ദൈവത്തിന്റെ കല്പന അനുസരിച്ച് മകനെ ബലി നല്കാനൊരുങ്ങുന്ന സമയത്ത് ദൈവ ദൂതന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും മകന്റെ സ്ഥാനത്ത് കുറ്റിക്കാട്ടില് കൊമ്പുടക്കി കിടക്കുന്ന ആടിനെ ബലി നല്കാന് കല്പ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് വിശ്വാസം. ഈ സംഭവത്തിന്റെ ഓര്മ പുതുക്കലാണ് ബലി പെരുന്നാള് അല്ലെങ്കില് ബക്രീദ്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.