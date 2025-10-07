Veena George: ഒരു കമ്പനിയുടെ കഫ് സിറപ്പിനും മറ്റൊരു കമ്പനിയുടെ എല്ലാ മരുന്നുകൾക്കും വിലക്ക്; നിർദ്ദേശവുമായി വീണാ ജോർജ്

തിരുവനന്തപുരം: രണ്ട് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനികളുടെ മരുന്നുകളുടെ വിതരണവും വിൽപനയും സംസ്ഥാനത്ത് അടിയന്തരമായി നിർത്തിവെച്ചതായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി വീണാ ജോർജ്. ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പില്ലാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി. തമിഴ്നാട്ടിലെ ഒരു കമ്പനിയുടെ എല്ലാ മരുന്നുകൾക്കും, ഗുജറാത്തിലെ ഒരു കമ്പനിയുടെ ചുമ സിറപ്പിനുമാണ് കേരളത്തിൽ വിൽപന വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
തമിഴ്നാട് കാഞ്ചിപുരത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശ്രീശൻ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കാൻ തമിഴ്നാട് ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോളർ നടപടി ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ശ്രീശൻ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസിന്റെ എല്ലാ മരുന്നുകളുടെയും വിതരണം കേരളത്തിൽ ഉടനീളം നിർത്തിവെക്കാനാണ് മന്ത്രി നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുള്ളത്.
കൂടാതെ, ഗുജറാത്തിലെ റെഡ്നെക്സ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് അഹമ്മദാബാദ് നിർമ്മിച്ച റെസ്പിഫ്രഷ് ടി.ആർ എന്ന കഫ് സിറപ്പ് ഗുണനിലവാരമില്ലെന്ന് ഗുജറാത്ത് ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോളർ അറിയിച്ചതിന് പിന്നാലെ ഇതിൻ്റെ വിതരണവും വിൽപനയും നിർത്തിവെപ്പിച്ചു. മധ്യപ്രദേശിലും റെസ്പിഫ്രഷ് നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സംസ്ഥാനത്തെ അഞ്ച് വിതരണക്കാർക്കാണ് മരുന്ന് വിതരണം നിർത്തിവയ്ക്കാനുള്ള നിർദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഈ മരുന്ന് കൈവശമുള്ളവർ ഉപയോഗിക്കരുതെന്നും നിർദ്ദേശമുണ്ട്. സർക്കാർ ആശുപത്രികൾ വഴി ഈ മരുന്ന് വിതരണം ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. വിലക്ക് ലംഘിച്ച് മരുന്ന് വിൽക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയുണ്ടാകും. കൂടാതെ ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പടി ഇല്ലാതെ 12 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് മരുന്ന് നൽകുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെയും നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ മന്ത്രി നിർദേശം നൽകി.