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Bathery Police Station: തൊണ്ടിമുതൽ മോഷണക്കേസ്; ഹാൻസ് ചാക്കുകൾ കണ്ടെത്തി

Evidence Theft Case: കേസിലെ പ്രതിയായ സീനിയർ സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫീസർ (സിപിഒ) സബിത്തുമായി നടത്തിയ തെളിവെടുപ്പിലാണ് പൊലീസ് ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ നിന്ന് തൊണ്ടിമുതൽ കണ്ടെത്തിയത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Sep 26, 2026, 10:16 AM IST|Updated: Sep 26, 2026, 10:16 AM IST
Bathery Police Station: തൊണ്ടിമുതൽ മോഷണക്കേസ്; ഹാൻസ് ചാക്കുകൾ കണ്ടെത്തി
Image Credit: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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