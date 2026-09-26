/Bathery Police Station: തൊണ്ടിമുതൽ മോഷണക്കേസ്; ഹാൻസ് ചാക്കുകൾ കണ്ടെത്തി

വയനാട്: വയനാട് സുൽത്താൻ ബത്തേരി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നു കാണാതായ തൊണ്ടിമുതലായ ഹാൻസ് ചാക്കുകൾ കണ്ടെടുത്തു. കേസിലെ പ്രതിയായ സീനിയർ സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫീസർ (സിപിഒ) സബിത്തുമായി നടത്തിയ തെളിവെടുപ്പിലാണ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് അര കിലോമീറ്റർ മാത്രം അകലെയുള്ള പൊലീസ് ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ നിന്ന് ഇവ കണ്ടെത്തിയത്. പിടിച്ചെടുത്ത ഹാൻസ് ചാക്കുകൾ ആദ്യം കൽപ്പറ്റയിലാണ് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിനു തൊട്ടടുത്ത ദിവസം പുലർച്ചെയോടെ ഇവ ക്വാർട്ടേഴ്സിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
സ്റ്റേഷൻ കോമ്പൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഹാൻസ് പുറത്തെത്തിച്ചത് സബിത്ത് ഒറ്റയ്ക്കാണെങ്കിലും ഇയാൾക്ക് പുറത്തുനിന്ന് ആളുകളുടെ സഹായം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അന്വേഷണസംഘത്തിന്റെ നിഗമനം. ഇതിനെ ശരിവെക്കുന്ന സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും സാക്ഷിമൊഴികളും പൊലീസിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ പ്രതി കുറ്റം സമ്മതിച്ചതായി പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. സംഭവം പുറത്തുവന്നതോടെ ഒളിവിൽ പോയ സബിത്തിനെ എറണാകുളത്തെ കളമശ്ശേരിയിൽ നിന്നാണ് അന്വേഷണസംഘം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്.
ജൂൺ ഏഴിന് പൊലീസ് പിടിച്ചെടുത്ത ഏഴ് ചാക്ക് നിരോധിത പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ ശേഷം സ്റ്റേഷൻ വളപ്പിലെ പ്രത്യേക മുറിയിലാണ് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്. ജൂൺ 26-ന് വീണ്ടും കോടതി നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി തിരികെ വെച്ച ഈ തൊണ്ടിമുതലുകൾ ഈ മാസം പത്താം തീയതി മുറി വൃത്തിയാക്കാൻ എത്തിയപ്പോഴാണ് കാണാതായ വിവരം പുറത്തറിയുന്നത്. മുറിയുടെ പൂട്ട് പൊളിക്കാതെയാണ് മോഷണം നടന്നതെന്ന് എഫ്.ഐ.ആറിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. കേസിൽ സബിത്തിന് പങ്കുണ്ടെന്ന് പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ തെളിഞ്ഞതോടെയാണ് ഇയാൾക്കെതിരെ കേസെടുത്തതും, തുടർന്ന് ഇയാൾ ഒളിവിൽ പോയതും.
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