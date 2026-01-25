English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Wild Bear Attack: മലപ്പുറത്ത് അയ്യപ്പ ക്ഷേത്രത്തിൽ വീണ്ടും കരടിയുടെ ആക്രമണം

Wild Bear Attack: മലപ്പുറത്ത് അയ്യപ്പ ക്ഷേത്രത്തിൽ വീണ്ടും കരടിയുടെ ആക്രമണം

Wild Bear Attack: ടികെ കോളനി ധര്‍മശാസ്താ അയ്യപ്പക്ഷേത്രത്തിലാണ് കരടിയുടെ ആക്രമണം നടന്നത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Jan 25, 2026, 03:01 PM IST
  • ക്ഷേത്രത്തിലെ ഓഫിസ് മുറിയും തിടപ്പള്ളിയും കരടി പൂര്‍ണമായും തകര്‍ത്തു.
  • കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയോടെയാണ് സംഭവം നടന്നത്.
  • ഏകദേശം 70,000 രൂപയുടെ നാശനഷ്ടങ്ങള്‍ സംഭവിച്ചതായി ക്ഷേത്രം ഭാരവാഹികള്‍ വ്യക്തമാക്കി

Wild Bear Attack: മലപ്പുറത്ത് അയ്യപ്പ ക്ഷേത്രത്തിൽ വീണ്ടും കരടിയുടെ ആക്രമണം

മലപ്പുറം: മലപ്പുറത്തെ അയ്യപ്പ ക്ഷേത്രത്തിൽ വീണ്ടും കരടിയുടെ ആക്രമണം. ടികെ കോളനി ധര്‍മശാസ്താ അയ്യപ്പക്ഷേത്രത്തിലാണ് കരടിയുടെ ആക്രമണം നടന്നത്. ക്ഷേത്രത്തിലെ ഓഫിസ് മുറിയും തിടപ്പള്ളിയും കരടി പൂര്‍ണമായും തകര്‍ത്തു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയോടെയാണ് സംഭവം നടന്നത്. ഏകദേശം 70,000 രൂപയുടെ നാശനഷ്ടങ്ങള്‍ സംഭവിച്ചതായി ക്ഷേത്രം ഭാരവാഹികള്‍ വ്യക്തമാക്കി. ജനവാസമേഖലയില്‍ കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു മാസങ്ങളായി ടികെ കോളനി, കവളമുക്കട്ട, ചുള്ളിയോട്, ചെട്ടിപ്പാടം തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളില്‍ കരടിയുടെ സാന്നിധ്യം പതിവാണ്.

നാട്ടുകാരുടെ പ്രതിഷേധത്തെ തുടര്‍ന്ന് വനം വകുപ്പ് അധികൃതര്‍ നിലവില്‍ പ്രദേശത്ത് കൂട് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് ഫലപ്രദമാകുന്നില്ലെന്നാണ് നാട്ടുകാര്‍ പറയുന്നത്. അടിയന്തരമായി കൂടുതല്‍ കൂടുകള്‍ സ്ഥാപിക്കണമെന്നും കരടിയെ ഉടന്‍ പിടികൂടണമെന്നും ജനങ്ങള്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. വിവരമറിഞ്ഞ് വനംവകുപ്പ് അധികൃതര്‍ സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി. നിരീക്ഷണത്തിനായി കൂടുതല്‍ കാമറകള്‍ സ്ഥാപിക്കാനും നിലവിലുള്ള കൂട് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കാനും നടപടി സ്വീകരിച്ചു. 

Wild Bear AttackMalappuramBear Attack

