Wild Bear Attack: മലപ്പുറത്ത് അയ്യപ്പ ക്ഷേത്രത്തിൽ വീണ്ടും കരടിയുടെ ആക്രമണം

മലപ്പുറം: മലപ്പുറത്തെ അയ്യപ്പ ക്ഷേത്രത്തിൽ വീണ്ടും കരടിയുടെ ആക്രമണം. ടികെ കോളനി ധര്മശാസ്താ അയ്യപ്പക്ഷേത്രത്തിലാണ് കരടിയുടെ ആക്രമണം നടന്നത്. ക്ഷേത്രത്തിലെ ഓഫിസ് മുറിയും തിടപ്പള്ളിയും കരടി പൂര്ണമായും തകര്ത്തു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയോടെയാണ് സംഭവം നടന്നത്. ഏകദേശം 70,000 രൂപയുടെ നാശനഷ്ടങ്ങള് സംഭവിച്ചതായി ക്ഷേത്രം ഭാരവാഹികള് വ്യക്തമാക്കി. ജനവാസമേഖലയില് കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു മാസങ്ങളായി ടികെ കോളനി, കവളമുക്കട്ട, ചുള്ളിയോട്, ചെട്ടിപ്പാടം തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളില് കരടിയുടെ സാന്നിധ്യം പതിവാണ്.
നാട്ടുകാരുടെ പ്രതിഷേധത്തെ തുടര്ന്ന് വനം വകുപ്പ് അധികൃതര് നിലവില് പ്രദേശത്ത് കൂട് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് ഫലപ്രദമാകുന്നില്ലെന്നാണ് നാട്ടുകാര് പറയുന്നത്. അടിയന്തരമായി കൂടുതല് കൂടുകള് സ്ഥാപിക്കണമെന്നും കരടിയെ ഉടന് പിടികൂടണമെന്നും ജനങ്ങള് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. വിവരമറിഞ്ഞ് വനംവകുപ്പ് അധികൃതര് സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി. നിരീക്ഷണത്തിനായി കൂടുതല് കാമറകള് സ്ഥാപിക്കാനും നിലവിലുള്ള കൂട് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കാനും നടപടി സ്വീകരിച്ചു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.