Bear Attack: മലപ്പുറത്ത് ആദിവാസി വയോധികന് നേരെ കരടി ആക്രമണം; രണ്ട് കൈകളിലും പരിക്ക്

മലപ്പുറം: ആദിവാസി വയോധികന് നേരെ കരടിയുടെ ആക്രമണം. മലപ്പുറം കരുളായിയിലാണ് സംഭവം. മുണ്ടക്കടവ് ഉന്നതിയിലെ ശങ്കരനാണ് പരിക്കേറ്റത്. ഇയാളുടെ രണ്ട് കൈകളിലും കരടി കടിച്ച് പരിക്കേൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. വനത്തിൽ പച്ചമരുന്ന് ശേഖരിക്കാൻ പോയപ്പോഴായിരുന്നു ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. ശങ്കരനെ നിലമ്പൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
