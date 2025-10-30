English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Bear Attack: മലപ്പുറത്ത് ആദിവാസി വയോധികന് നേരെ കരടി ആക്രമണം; രണ്ട് കൈകളിലും പരിക്ക്

Bear Attack: മലപ്പുറത്ത് ആദിവാസി വയോധികന് നേരെ കരടി ആക്രമണം; രണ്ട് കൈകളിലും പരിക്ക്

Bear Attack: മുണ്ടക്കടവ് ഉന്നതിയിലെ ശങ്കരനാണ് പരിക്കേറ്റത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Oct 30, 2025, 09:50 PM IST
  • ഇയാളുടെ രണ്ട് കൈകളിലും കരടി കടിച്ച് പരിക്കേൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
  • വനത്തിൽ പച്ചമരുന്ന് ശേഖരിക്കാൻ പോയപ്പോഴായിരുന്നു ആക്രമണം ഉണ്ടായത്.

മലപ്പുറം: ആദിവാസി വയോധികന് നേരെ കരടിയുടെ ആക്രമണം. മലപ്പുറം കരുളായിയിലാണ് സംഭവം. മുണ്ടക്കടവ് ഉന്നതിയിലെ ശങ്കരനാണ് പരിക്കേറ്റത്. ഇയാളുടെ രണ്ട് കൈകളിലും കരടി കടിച്ച് പരിക്കേൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. വനത്തിൽ പച്ചമരുന്ന് ശേഖരിക്കാൻ പോയപ്പോഴായിരുന്നു ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. ശങ്കരനെ നിലമ്പൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

