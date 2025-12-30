തിരുവനന്തപുരം: ബെവ്കോയുടെ പുതിയ ബ്രാന്ഡ് മദ്യത്തിന് ഏറ്റവും മികച്ച പേര് നിര്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് 10,000 രൂപ സമ്മാനം. പാലക്കാട് മേനോന്പാറയിലുള്ള മലബാര് ഡിസ്റ്റിലറീസില് നിന്നും നിര്മിക്കാന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇന്ത്യന് നിര്മിത ബ്രാന്ഡിക്കാണ് സര്ക്കാര് പുതിയ പേരും ലോഗോയും അന്വേഷിക്കുന്നത്. മികച്ച പേര് നിര്ദ്ദേശിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഉദ്ഘാടന ദിവസം 10,000 രൂപ പാരിതോഷികം നല്കും.
ജനുവരി ഏഴുവരെയാണ് പേരും ലോഗോയും നിര്ദേശിക്കാനുള്ള സമയപരിധി. malabardistilleries@gmail.com എന്ന ഇമെയിലിലേക്ക് അയയ്ക്കാനാണ് ബെവ്കോ സിഎംഡി ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അനുയോജ്യമായ ലോഗോയും പേരും നിര്ദേശിക്കുന്നവര്ക്ക് 10,000 രൂപ വീതം ഉദ്ഘാടനവേളയില് പാരിതോഷികം നല്കുമെന്നും സിഎംഡി അറിയിച്ചു.
അതേസമയം, പുതുവത്സരാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നാളെ ബാറുകളുടെ പ്രവർത്തന സമയം ഒരു മണിക്കൂർ വര്ദ്ധിപ്പിച്ചു. രാത്രി 12 വരെ ബാറുകള് പ്രവർത്തിക്കും. സാധാരണ രാവിലെ 11 മുതൽ രാത്രി 11വരെയാണ് ബാറുകളുടെ പ്രവർത്തന സമയം. ബാർ ഹോട്ടൽ ഉടമകളുടെ ആവശ്യത്തെ തുടർന്നാണ് സർക്കാർ ഒരു മണിക്കൂർ സമയം നീട്ടി ഉത്തരവ് ഇറക്കിയത്.
പുതുവത്സരാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനത്താകെയുള്ള ബാര് ഹോട്ടലുകളിൽ ആഘോഷങ്ങള് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഭാഗമായി ബാര് ഹോട്ടൽ ഉടമകള് ഇത്തരമൊരു ആവശ്യം സര്ക്കാരിന് മുന്നിൽ എത്തിച്ചിരുന്നു. ഇത് കണക്കിലെടുത്താണ് നാളെ ഒരു മണിക്കൂര് സമയം നീട്ടിക്കൊണ്ട് സര്ക്കാര് ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുന്നത്. ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങളില്ലാതെ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും ഉത്തരവിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അത്തരം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായാൽ ബാര് ഹോട്ടലുകള് പൂട്ടിക്കുമെന്നും ഉത്തരവിലുണ്ട്.
