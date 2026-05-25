/Bevco: മദ്യക്കുപ്പിക്ക് അധികം നൽകുന്ന 20 രൂപ പിൻവലിക്കാൻ ബെവ്കോ ഒരുങ്ങുന്നു

Liquor Bottles: 20 മദ്യവിൽപ്പനശാലകളിൽ മാത്രം 30 ശതമാനത്തോളം ഇടിവ് വിൽപ്പനയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് ബെവ്കോയെ മാറ്റിച്ചിന്തിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ച ഘടകമാണ്.
തിരുവനന്തപുരം: പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികളിൽ വിൽക്കുന്ന മദ്യത്തിന് ഈടാക്കി വന്നിരുന്ന 20 രൂപയുടെ അധിക നിരക്ക് പിൻവലിക്കാൻ ഒരുങ്ങി ബെവ്കോ. മാലിന്യ സംസ്കരണം ലക്ഷ്യമിട്ട് പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതി പൂർണ പരാജയമാണെന്ന വിലയിരുത്തലിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി.
പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയ 20 മദ്യവിൽപ്പനശാലകളിൽ മാത്രം 30 ശതമാനത്തോളം ഇടിവ് വിൽപ്പനയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് ബെവ്കോയെ മാറ്റിച്ചിന്തിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ച ഘടകമാണ്. ഇപ്പോൾ കുപ്പിയുടെ പേരിൽ മുൻകൂറായി പണം വാങ്ങുന്ന രീതി അവസാനിപ്പിക്കാൻ ബെവ്കോ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.
എക്സൈസ് മന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ഉന്നതതല ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഇക്കാര്യത്തിൽ ഔദ്യോഗിക ഉത്തരവ് പുറത്തിറങ്ങും. അധിക തുക ഈടാക്കിയ ഔട്ട്ലെറ്റുകളിൽ വിൽപ്പനയും വരുമാനവും വൻതോതിൽ ഇടിഞ്ഞതാണ് പദ്ധതി പുനഃപരിശോധിക്കാനുള്ള പ്രധാന കാരണം.
150 രൂപയുടെ മദ്യത്തിന് 170 രൂപ നൽകേണ്ടി വരുന്നത് സാധാരണക്കാരായ ഉപഭോക്താക്കൾക്കിടയിൽ കടുത്ത അമർഷമുണ്ടാക്കിയിരുന്നു. ബാർ കോഡ് പതിപ്പിച്ചാണ് കുപ്പികൾ നൽകുന്നതെങ്കിലും, വാങ്ങിയ കടകളിൽ തന്നെ ഇവ തിരികെ നൽകണമെന്ന നിബന്ധന സർക്കാരിന് പണമുണ്ടാക്കാനുള്ള തന്ത്രം മാത്രമാണെന്ന് വലിയ രീതിയിൽ വിമർശനവും ഉയർന്നിരുന്നു.
ഇതിനുപുറമേ, തിരികെ ലഭിക്കുന്ന ഒഴിഞ്ഞ കുപ്പികൾ സൂക്ഷിക്കാൻ കൃത്യമായ സംവിധാനമില്ലാത്തതിനാൽ ഇവ വിൽപ്പനശാലകളിൽ കുന്നുകൂടുന്നത് ജീവനക്കാർക്കും പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ചു. അധിക തുകയുടെ പേരിൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന പരാതിക്ക് ഉടൻ പരിഹാരം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന.
