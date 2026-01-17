തിരുവനന്തപുരം: പീഡനക്കേസിൽ മുൻ ജലന്ധർ ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിനെ വെറുതെവിട്ട വിചാരണക്കോടതി വിധി ചോദ്യം ചെയ്ത് ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച അപ്പീലിൽ സ്പെഷ്യൽ പ്രോസിക്യൂട്ടറെ നിയമിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു.
മുൻ ലോ സെക്രട്ടറിയും ജില്ലാ ജഡ്ജിയുമായിരുന്ന അഡ്വ. ബി.ജി. ഹരീന്ദ്രനാഥിനെ സ്പെഷ്യൽ പ്രോസിക്യൂട്ടറായി ഈ കേസിൽ നിയമിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിർദേശം നൽകി. ഇതുസംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക ഉത്തരവ് ഉടൻ പുറത്തിറങ്ങും.
അപ്പീലിൽ സ്പെഷ്യൽ പ്രോസിക്യൂട്ടറെ നിയമിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് അതിജീവിതയായ കന്യാസ്ത്രീ രണ്ടു മാസം മുൻപ് സർക്കാരിന് നിവേദനം നൽകിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ നവംബർ 12-ന് മുഖ്യമന്ത്രിയെ നേരിൽ കണ്ട് നൽകിയ ഈ അപേക്ഷയിൽ അഡ്വ. ബി.ജി. ഹരീന്ദ്രനാഥിന്റെ പേരാണ് നിർദേശിച്ചിരുന്നത്.
മുൻപ് സമാനമായ കേസുകളിൽ അതിജീവിതമാർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന അഭിഭാഷകരെ സർക്കാർ നിയമിക്കുന്ന പതിവുണ്ടെങ്കിലും, കന്യാസ്ത്രീയുടെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം വൈകുന്നത് വലിയ വിമർശനങ്ങൾക്കിടയാക്കിയിരുന്നു.
വിചാരണക്കോടതിയിലെ നിയമനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഹൈക്കോടതിയിൽ അപ്പീൽ വാദിക്കുന്നതിനായി സ്പെഷ്യൽ പ്രോസിക്യൂട്ടറെ നിയമിക്കാൻ സങ്കീർണ്ണമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ ആവശ്യമില്ല.
സർക്കാരിന്റെ പ്രത്യേക ഉത്തരവ് വഴി ഇത് സാധ്യമാകും. നാലു വർഷം മുമ്പാണ് കോട്ടയം വിചാരണക്കോടതി ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിനെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയത്. ഈ വിധിക്കെതിരെ സർക്കാർ നൽകിയ അപ്പീൽ ഹൈക്കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലിരിക്കെയാണ് പുതിയ നിയമനം.
നീതി തേടിയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ തനിക്ക് വേണ്ടത്ര പിന്തുണ ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന് അതിജീവിത നേരത്തെ തുറന്നുപറഞ്ഞിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് വൈകിയാണെങ്കിലും പുതിയ പ്രോസിക്യൂട്ടറെ നിയമിക്കാനുള്ള സർക്കാർ നീക്കം.
