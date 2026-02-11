Bharat Bandh: ദേശീയ പണിമുടക്ക് ഇന്ന് അർധരാത്രി മുതൽ; അറിയേണ്ടതെല്ലാം

തിരുവനന്തപുരം: ഇന്ന് അർധരാത്രി മുതൽ 24 മണിക്കൂർ സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയനുകള് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ദേശീയ പണിമുടക്ക് ആരംഭിക്കും. വ്യവസായ, കാര്ഷിക, വാണിജ്യ, വ്യാപാരമേഖലകള് 24 മണിക്കൂര് പൂര്ണമായി സ്തംഭിക്കും. കേന്ദ്രസര്ക്കാറിന്റെ പുതിയ തൊഴില്കോഡുകള് തൊഴിലാളി വിരുദ്ധമാണെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് വിവിധ ട്രേഡ് യൂണിയനുകള് ഒരുമിച്ച് ദേശീയ പണിമുടക്ക് നടത്തുന്നത്.
ബാങ്കുകള്, സര്ക്കാര് ഓഫീസുകള്, കലാലയങ്ങള്, പൊതുഗതാഗതം എന്നിവയെ എല്ലാം പണിമുടക്ക് ബാധിക്കും. കെഎസ്ആര്ടിസി സര്വീസുകളും സ്വകാര്യ ബസ്സുകളും ഓട്ടോ, ടാക്സി, തൊഴിലാളികളും സമരത്തിന്റെ ഭാഗമാകുന്നതിനാല് പൊതുനിരത്തുകള് ശൂന്യമാകാനാണ് സാധ്യത. വാഹനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തതിനാല് പരീക്ഷകള് മാറ്റിവെക്കും.
റെയില്വേ തൊഴിലാളി സംഘടനകളില് ചിലത് സമരത്തിന്റെ ഭാഗമാകുന്നുണ്ടെങ്കിലും റെയില് ഗതാഗതം സ്തംഭിക്കാന് സാധ്യതയില്ല. ആശുപത്രികള്, പാല്, പത്രം തുടങ്ങിയ അവശ്യസര്വീസുകള് പതിവുപോലെ ഉണ്ടാകും. സിഐടിയു, എഐടിയുസി, ഐഎന്ടിയുസി തുടങ്ങിയ തൊഴിലാളി സംഘടനകളും ദേശീയ പണിമുടക്കിന്റെ ഭാഗമാകുന്നുണ്ട്. ബിജെപി അനുകൂല സംഘടനകള് പണിമുടക്കിന്റെ ഭാഗമാകുന്നില്ല.
മഹാത്മാ ഗാന്ധി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പുനഃസ്ഥാപിക്കുക, വൈദ്യുതി നിയമ ഭേദഗതി നിർദേശം പിൻവലിക്കുക, സ്വകാര്യവത്കരിക്കുന്ന 'ശാന്തി ബിൽ 2025' പിൻവലിക്കുക, തൊഴിലാളി വിരുദ്ധമായ ലേബർ കോഡുകൾ പിൻവലിക്കുക, പൊതുമേഖലാ ഓഹരി വിൽപ്പനയും ആസ്തി വിൽപനയും അവസാനിപ്പിക്കുക, എന്നീ ആവശ്യങ്ങൽ ഉന്നയിച്ചാണ് പണിമുടക്ക് നടത്തുന്നത്.
